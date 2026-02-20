Paritarias 2026: cuánto ofertó el Gobierno a los docentes y cuál fue la reacción del SUTE

El Gobierno de Alfredo Cornejo puso en marcha este viernes la ronda de negociaciones salariales con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( SUTE ), en el inicio formal de las paritarias correspondientes a 2026. La primera audiencia se desarrolló en la sede de la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en el microcentro de la Ciudad de Mendoza.

Milei presentó su ley de financiamiento universitario: qué dice sobre los salarios docentes y las paritarias

El Gobierno provincial abre la ronda de paritarias salariales con el SUTE: qué pedirá el gremio docente

En el encuentro, el Ejecutivo acercó una propuesta de incremento del 7% para el primer semestre del año . El esquema contempla un 5% de aumento en marzo y un 2% adicional en mayo , alcanzando tanto a docentes como a celadores .

La oferta fue considerada insuficiente por la representación gremial , que decidió no aceptarla y acordó con el Gobierno pasar a un cuarto intermedio. Las partes volverán a reunirse el 27 de febrero .

Desde el sindicato habían anticipado que el objetivo será evitar una pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación proyectada.

El secretario general del SUTE, Gustavo Correa , sostuvo en la previa que la expectativa es “ no perder frente a la inflación ” y remarcó que, al analizar los salarios sin ítems específicos, Mendoza se ubica entre las provincias con remuneraciones docentes más bajas del país.

Carina Sedano, titular del SUTE; y Gustavo Correa, secretario gremial. El Gobierno provincial comienza las negociaciones paritarias del año. El secretario General del SUTE, Gustavo Correa. (Archivo) Daniel Caballero / Los Andes

El contexto económico también forma parte del debate. En el presupuesto, el Gobierno estimó una inflación anual del 10,1% para 2026, basada en proyecciones nacionales.

Sin embargo, el último dato difundido por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) marcó que el Índice de Precios al Consumidor registró en enero una suba del 3%, lo que agrega incertidumbre sobre la evolución de los precios en los próximos meses.

Además del planteo salarial, el SUTE volvió a poner sobre la mesa reclamos vinculados al cumplimiento de acuerdos anteriores. Entre ellos, señalaron demoras en el pago del adicional por formación acordado en la paritaria pasada, que —según indicaron— aún no fue abonado en su totalidad a los celadores.

Con este primer intercambio, quedó abierta la negociación con el sector educativo, que suele marcar el pulso de las discusiones salariales en la provincia. Las partes volverán a reunirse para intentar acercar posiciones antes del inicio del ciclo lectivo.