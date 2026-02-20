20 de febrero de 2026 - 21:36

La Libertad Avanza busca expulsar a la diputada Florencia Carignano por escándalo que armó en plena sesión

El bloque libertario presentó un proyecto por el que exige la “suspensión preventiva” y “posterior expulsión” a la diputada K de Unión por la Patria por desconectar micrófonos durante el debate por la reforma laboral.

La Libertad Avanza busca la expulsión de Florencia Carignano por realizar actos de sabotaje en plena sesión en el Senado.

La Libertad Avanza busca la expulsión de Florencia Carignano por realizar "actos de sabotaje" en plena sesión en el Senado. 

 

Los Andes
El bloque de La Libertad Avanza presentó este viernes un proyecto de resolución en el que solicita la "suspensión preventiva" y "posterior expulsión" por “desorden de conducta” de Florencia Carignano.

El hecho fue registrado y difundido en redes sociales por la diputada Lilia Lemoine.

LLA contra la diputada kirchnerista

“Nuestro bloque presentó un proyecto facultando a la Presidencia de la Cámara a efectuar la denuncia penal correspondiente por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Además pediremos la suspensión preventiva de la diputada Carignano y su posterior expulsión del cuerpo”, señalaron en un comunicado que compartieron a través de la cuenta oficial de X.

Para la bancada presidida por Gabriel Bornoroni, la legisladora kirchnerista fue artífice de “actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático que debe reinar en el Congreso de la Nación”. En el documento presentado, recordaron el momento en que la legisladora fue registrada por las cámaras, afirmando que dicha maniobra representó un "claro intento de obstaculizar el normal funcionamiento del organismo".

“Lo hemos dicho una y otra vez: el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario sino en imponer sus ideas mediante la violencia. Estas actitudes no pueden ser permitidas. Aquí también, el que las hace las paga”, sentenciaron.

Finalmente, LLA instó al resto de los bloques políticos a acompañar la medida, afirmando que "la violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación”.

Proponen excluir a la diputada de sus funciones

El proyecto de ley presentado por la bancada libertaria “propone excluir del seno de esta H. Cámara a la Diputada Nacional Florencia Carignano por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional”.

En los fundamentos de la iniciativa, aclaran que “nadie pretende acallar el debate ni suprimir la intensidad propia de la confrontación política”.

“El pluralismo y la vehemencia forman parte de la esencia misma del Parlamento. Pero existe una diferencia sustancial entre la discusión apasionada y la alteración material del funcionamiento institucional de la Cámara”, distinguieron en un comunicado al que accedió NA.

Resaltaron que la conducta denunciada no es “un episodio aislado” y recordaron un hecho del pasado cuando Carignano apuntó frente a Lilia Lemoine y Nadia Márquez y las tildó de “gatos” y “locas”.

“El respeto por las reglas no es una formalidad vacía: es la garantía que protege por igual a oficialismo y oposición, a mayorías y minorías, y constituye una condición básica de la convivencia democrática dentro de este recinto”, concluyeron.

El proyecto de resolución lleva las firmas de Gabriel Bornoroni, Sebastián Pareja, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, Romina Diez, Javier Sánchez Wrba, Giselle Castelnuovo, Alejandro Fargosi, Carlos Almena, Johanna Longo, Rubén Torres, Verónica Razzini, Patricia Holzman, Damián Arabia y Álida Ferreyra.

