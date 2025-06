"Son brutas, no se informan": la crítica despiadada de una diputada K contra sus pares libertarias

Día del Empleado Público, afuera: Milei eliminará la jornada no laborable, ¿qué pasará en Mendoza?

En una entrevista radial, Carignano habló sobre el rol de las legisladoras de LLA y aseguró que lo que más le molesta es que se lo “tomen a la joda” . “Yo te banco que no importa como llegaste, pero que seas una mina estudiosa, que te intereses. La verdad es que es todo una burla hacia los argentinos ”, agregó.

Embed - CORTEMOS CON TANTA DULZURA | FLORENCIA CARIGNANO EN MIRÁ QUIEN VINO CON JULIA MENGOLINI

También afirmó que las legisladoras libertarias “viven” filmando a los diputados durante sus exposiciones. “Como si a mí me diese miedo que Lilia esté enfrente mío filmándome. A mí filmame todo lo que quieras, yo no te tengo miedo ni a vos ni a ninguno”, manifestó la diputada, a la vez que las acusó de hacer ruido para que no se escuchen sus alocuciones.