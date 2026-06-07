El Gobierno buscará sostener la calificación de Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques , y el juez federal Ariel Lijo integrarán una delegación argentina que viajará a París, Francia , entre el 15 y el 19 de junio para participar de una exposición ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , organismo encargado de monitorear las políticas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

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La misión forma parte del proceso de seguimiento al que está sometida Argentina ante el organismo internacional, una instancia considerada clave para mantener la inserción del país en el sistema financiero global y fortalecer las condiciones para la llegada de inversiones extranjeras.

Según trascendió, la comitiva estará integrada por unas 15 personas, principalmente especialistas de áreas legales y financieras. Entre los participantes confirmados figura también Juan Tomás Rodríguez Ponte , titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) .

Durante las reuniones, los representantes argentinos presentarán avances técnicos y mejoras implementadas en los mecanismos de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Además, actualizarán al organismo sobre la Evaluación Nacional de Riesgos y las acciones impulsadas por el Poder Judicial para incrementar las condenas vinculadas a delitos de lavado de dinero.

El rol del GAFI y la importancia de la evaluación

El GAFI es un organismo intergubernamental que tiene como objetivo proteger el sistema financiero internacional mediante la elaboración de estándares, políticas y medidas destinadas a combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación. Web

Entre sus principales herramientas se encuentran las denominadas “40 Recomendaciones”, consideradas una referencia para que los países adapten sus marcos normativos y regulatorios. El organismo también realiza evaluaciones periódicas para verificar el grado de cumplimiento y la efectividad de las medidas adoptadas por sus miembros.

La participación de Lijo genera repercusiones

La presencia de Ariel Lijo en la delegación despertó comentarios en ámbitos políticos y judiciales debido a que el magistrado tiene a su cargo expedientes que involucran a funcionarios del Gobierno nacional.

Entre ellos figura una investigación que alcanza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. En ese contexto, el viaje compartido con funcionarios del Poder Ejecutivo generó cuestionamientos y debates en distintos sectores.