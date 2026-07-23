El Gobierno busca destrabar la Ley de Propiedad Privada y afina el proyecto para conseguir votos

El Gobierno nacional volverá a negociar este jueves los últimos cambios del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con la intención de reunir los votos necesarios en el Senado. La reunión se realizará en Casa Rosada, luego de que el tratamiento de la iniciativa fuera postergado en tres oportunidades.

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El debate en la Cámara alta fue reprogramado para el 6 de agosto por falta de apoyos. Participarán la senadora Patricia Bullrich , la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy , y equipos del Ministerio de Desregulación, que buscarán cerrar una versión consensuada del texto.

Con expectativas de conquistar los votos, la Casa Rosada resolvió ordenar el tema luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se opusiera a los cambios instrumentados a último momento.

Incluso, en algunos despachos de Balcarce 50 aseguraron que el funcionario lanzó advertencia sobre posibles vetos de la ley si se sancionaba la última versión del proyecto que acumuló 15 versiones.

El martes la mesa política respaldó las modificaciones que habilitó la legisladora, pero resolvió poner paños fríos en la tensión abierta por lo que convocó al intercambio. Estarán presentes los titulares de las comisiones envueltas: Asuntos Constitucionales (Agustín Coto) y Legislación General (Nadia Márquez).

Asimismo, dará el presente un legislador de los bloques federales para encarnar los reclamos de los gobernadores que, durante el tratamiento del proyecto del último jueves, marcaron sus discrepancias en particular en el articulado que habilita la compra de tierras por parte de agentes extranjeros.

El tema despertó conflicto interno. Incluso, la vicepresidenta Victoria Villarruel se expidió contra el punto de la reforma diseñada por Casa Rosada y protagonizó un duro cruce con Bullrich.

El tema escaló cuando uno de los jefe de asesores de Bullrich, Cristian Larsen, denunciara a Mario “Pato” Russo, mano derecha de Villarruel, por amenazas. Días después, las dos exponentes del espacio se encontraron el pasado martes en el Senado para intentar disipar la tensión y resolver el conflicto.

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es uno de los proyectos claves para el Poder Ejecutivo que espera poder tratarlo y finalmente sancionarlo tras el receso invernal en el Congreso. "Los votos van a estar", se mostró confiado un integrante de la mesa política.

Luego de tres intentos fallidos por discutirlo, que trastocaron los planes libertarios por diversos motivos, parecen haberse ordenado e intentan volver a la carga para anotarse un nuevo triunfo legislativo.