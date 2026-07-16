Milei aseguró que buscará la reelección en 2027 y afirmó que "se vienen 100 años de liberalismo"

En su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Javier Milei afirmó que buscará la reelección en 2027 y aseguró que su proyecto político tendrá continuidad durante las próximas décadas. "Voy a ser reelecto" y "se vienen 100 años de liberalismo" , expresó.

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En la exposición volvió a reivindicar el derecho a la propiedad privada y cuestionó la postergación del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado.

A su vez, aseguró que quienes se oponen a ese principio son "los enemigos del progreso" y los responsables de la decadencia que, según afirmó, atraviesa la Argentina desde hace décadas. En ese hilo, responsabilizó a los gobiernos anteriores por la decadencia del país.

Las declaraciones fueron realizadas durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio , donde el presidente sostuvo que garantizar la propiedad privada es una condición indispensable para fomentar el ahorro, la inversión y el crecimiento económico del país.

“Son los que nos hundieron, solo escúchenlos hablar” , sostuvo. Y agregó: “los gobiernos se han dedicado a robar a los argentinos, a vulnerar el derecho a la propiedad. Proteger el derecho a la propiedad es lo que nos va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente”.

Picante cruce de Milei con alguien del público

La exposición del jefe de Estado estuvo basada en la economía y, con ese foco, repartió conceptos en torno al crecimiento. Habló de stock de capital, ahorro e ingresos. En ese marco, cuestionó "a los gobiernos populistas" que "hicieron un despilfarro de dinero".

"Como ahora, terminala", dijo en ese momento uno de los asistentes. La frase no le cayó bien al economista, quien salió al cruce rápidamente: "No solo no voy a terminar, voy a seguir hablando y después voy a ir por otro mandato".

"Y tenemos para 100 años de liberalismo, así que si no te gusta andate a Cuba", replicó.

La respuesta despertó aplausos del público. Fue de las pocas intervenciones de Milei que generaron una reacción en el auditorio.

La otra respuesta se generó cuando Milei siguió cuestionando a los gobiernos pasado y resaltó aspectos de su gestión, como las tareas de desregulación de la economía que encaró el ministro de Desregulación y Transformación de Estado, Federico Sturzenegger.

Discurso completo de Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires