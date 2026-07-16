16 de julio de 2026 - 22:05

Guillermo Francos aseguró que Milei será reelecto en 2027: "No hay quien le pueda hacer frente"

El exministro respaldó los resultados de la gestión de La Libertad Avanza y vaticinó la reelección del actual presidente.

Guillermo Francos, exministro del Interior del gobierno de Javier Milei.

Guillermo Francos, exministro del Interior del gobierno de Javier Milei.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos consideró hoy que el presidente Javier Milei será reelecto en 2027 porque no hay una oposición “que pueda hacerle frente”.

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En diálogo con Radio Rivadavia, desde la Expo Rural 26, el ex funcionario libertario habló acerca de la gestión que lleva adelante el Gobierno Nacional y de los resultados que puede obtener La Libertad Avanza (LLA) en las próximas elecciones, debido a los logros que consiguieron en estos dos años y medio de mandato.

“Milei tiene un posicionamiento tal en la política argentina hoy que no hay quien le pueda hacer frente, ni la oposición. Creo que va a ser reelecto”, manifestó Francos en la entrevista con Nelson Castro.

En la misma línea, remarcó el plan económico que lleva el Presidente junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y sostuvo que el tema del equilibrio fiscal “parece que se convirtió en un mantra que todos los partidos aceptan”: “Es un cambio cultural”, agregó.

Respecto a la alianza entre LLA y el PRO expresó que en las elecciones de la Ciudad, por ejemplo, hubo “intereses distintos”, sin embargo, lograron obtener “mucha experiencia que sirve para el futuro”.

Para finalizar, aseguró que hoy existe una situación política “muy buena” para los libertarios y sus aliados y un cambio “trascendental” en el país porque el Presidente “tomó medidas con mucha decisión y valentía” y porque la oposición política “no encuentra liderazgos”.

“El cambio en la Argentina se ve en que hay empresas como la petrolera italiana o como la de Emiratos Árabes se unen a la Argentina y a YPF para invertir 45.000 millones de dólares y exportar GNL al mundo. Eso es un Gobierno que genera confianza”.

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