"Argentina no se rinde": el mensaje de Milei tras la clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026

El presidente Javier Milei celebró la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 , destacó la actuación del equipo dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que el triunfo representa una nueva muestra de que "Argentina no se rinde" .

Los festejos del arco político tras el triunfo de la Selección Argentina a Inglaterra en el Mundial

Villarruel volvió a hablar de Malvinas antes del duelo con Inglaterra y lanzó una ironía contra Karina Milei

Durante una entrevista radial, el mandatario expresó su "alegría inmensa" por la victoria y consideró que el conjunto nacional logró imponerse con claridad luego de comenzar el encuentro en desventaja.

El presidente también dedicó elogios al capitán Lionel Messi , a quien consideró determinante en el desarrollo del partido. Según sostuvo, el rosarino terminó de saldar una de las principales críticas que históricamente recibía por su desempeño con la camiseta de la Selección y resaltó especialmente su participación en el segundo gol del encuentro.

Asimismo, extendió el reconocimiento al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y al resto del plantel por las alegrías que, afirmó, le brindan al país.

Consultado por el significado del triunfo frente a Inglaterra , Milei sostuvo que no corresponde vincular el resultado deportivo con el conflicto por las Islas Malvinas .

En ese sentido, afirmó que se trató de "un partido de fútbol" y remarcó que la recuperación de la soberanía debe sostenerse mediante "una diplomacia sabia" y no a través de "gestos de patrioterismo baratos". Además, destacó que, según su visión, Argentina viene registrando avances en el plano diplomático.

Las declaraciones se producen luego de que distintos dirigentes políticos expresaran posiciones públicas sobre el cruce entre Argentina e Inglaterra en la previa de la semifinal del Mundial.

Los jugadores argentinos festejaron el pase a la final y mostraron una bandera sobre las Islas Malvinas. redes

Casa Rosada abierta para un eventual festejo

Respecto de una posible consagración en la final, Milei reiteró que la Casa Rosada estará disponible si los jugadores deciden compartir los festejos con los hinchas.

El mandatario explicó que ya se contemplaron los dispositivos necesarios para que una eventual celebración tenga como protagonistas exclusivamente al plantel y a la gente, sin interferencias de carácter político.

Finalmente, Milei confirmó que observará el partido de Argentina ante España desde la Quinta Presidencial de Olivos, tal como hizo durante el resto de la Copa del Mundo.

En el marco del logro deportivo, el presidente señaló que la desaceleración de la inflación y la recuperación de la actividad económica constituyen señales positivas para el país y reiteró su mensaje de optimismo: "No importa cuán adverso sea el contexto del cual partimos; siempre nos levantamos, siempre salimos, porque Argentina no se rinde".