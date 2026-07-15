15 de julio de 2026 - 21:03

La prensa inglesa lamentó la eliminación del Mundial, elogió a Messi y denunció "artimañas" de Argentina

Tras la derrota en semifinales, los medios de Inglaterra elogiaron a Messi pero criticaron duramente el estilo de la Selección.

La prensa inglesa lamentó la eliminación y denunció artimañas de Argentina

La prensa inglesa lamentó la eliminación y denunció "artimañas" de Argentina

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Los Andes | Redacción Deportes
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Los ingleses arrancaron ganando el encuentro, pero el seleccionado nacional logró darlo vuelta a fuerza de buen fútbol y no rendirse nunca.

Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron los dos goles de Argentina para meterse en la final del Mundial 2026. Sin embargo, los medios británicos destacaron la actuación del capitán de la Selección, Lionel Messi.

The Sun destacó el desempeño de Messi en la semifinal contra Inglaterra

The Sun destacó el desempeño de Messi en la semifinal contra Inglaterra

Elogios a Messi y críticas a la Selección

El diario The Sun abrió su portal con una nota a página entera con el título "Otro Messi excelente", en el que mostró la frustración inglesa con una foto de Jude Bellingham apenas finalizado el partido.

"Los tres leones quedaron desolados tras quedar eliminados del Mundial por el golazo de Martínez en el tiempo de descuento", publicó The Sun.

The Telegraph lamentó la derrota inglesa y denunció

The Telegraph lamentó la derrota inglesa y denunció "artimañas" de la Argentina

En tanto, The Telegraph fue de los más críticos con la Argentina y denunció "artimañas" de parte de los jugadores argentinos. Para abrir su página web eligió una foto del goleador Harry Kane abrazado con Messi tras el pitazo final que marcó el pase de los argentinos a la final del Mundial.

"Las 31 artimañas sucias que Argentina empleó contra Inglaterra. Los maestros sudamericanos de las artes oscuras hicieron honor a su reputación den la semifinal de la Copa del Mundo", afirmó el diario.

The Guardian, por su parte, título: "Un doblete de argentina en los últimos minutos rompe los corazones de Inglaterra en una dramática semifinal del Mundo".

"Argentina no se dio por vencida. Durante todo el torneo se ha sentido que eran vulnerables, pero nadie los ha vencido. Hay una razón para ello: su valentía de campeones. La demostraron en los últimos minutos para protagonizar una de sus mayores remontadas. Que fuera contra Inglaterra, su eterno rival, la hizo aún más dulce", escribió en su crónica central.

The Guardian elogió a Messi y destacó la estrategia de la Selección argentina.

The Guardian elogió a Messi y destacó la estrategia de la Selección argentina.

"La historia lo marcaba todo. Nadie podía ignorarla, y no solo por la fuerza con la que los hinchas argentinos coreaban la frase sobre Las Malvinas en su himno mundialista. Los ecos se sentían en las canchas de México 86, Francia 98 y Japón y Corea del Sur 2002, los enfrentamientos más recientes entre ambas naciones en torneos internacionales. Nunca antes se habían enfrentado tan cerca de la final. Otro partido memorable estaba garantizado", reflejó The Guardian.

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