La prensa mundial se rinde ante la remontada "faraónica" de Argentina en el Mundial 2026

La agónica victoria de la Selección Argentina por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 no solo desató la locura en el territorio nacional, sino que impactó de lleno en la prensa deportiva global. Ante un escenario adverso de 0-2 que parecía sentenciar la eliminación del campeón defensor, los dirigidos por Lionel Scaloni protagonizaron una gesta que los diarios internacionales no dudaron en calificar como "faraónica".
El épico desenlace en Atlanta acaparó las portadas de los principales portales del planeta, que intentaron encontrarle una explicación lógica a la mística inquebrantable de la Scaloneta.
La Prensa Mundial se rindió a los pies del triunfo de la Selección Argentina.
Gentileza.
El planeta fútbol a los pies de Lionel Messi y la mística argentina
La actuación de Lionel Messi se transformó en el eje central de las crónicas deportivas del mundo. Tras errar un penal en la primera mitad y mostrarse incómodo en el campo, el capitán argentino mutó su juego, se recostó sobre la banda derecha y resurgió de manera letal con un gol de zurda y una asistencia precisa para el descuento del "Cuti" Romero.
Las portadas globales hablan de un triunfo "Faraónico"
La metáfora fue inevitable. El seleccionado de Egipto estuvo a solo 15 minutos de propinar el golpe más grande del Mundial 2026, pero la mística del campeón pudo más que la estrategia de los "Faraones". Los analistas de la prensa internacional coincidieron en que el encuentro demostró por qué Argentina sigue siendo el rival a vencer, incluso cuando el juego colectivo no fluye.
Con el pasaje sellado a los cuartos de final, la Selección Argentina no solo recuperó la confianza futbolística, sino que revalidó ante los ojos del mundo entero que su chapa de candidato se mantiene intacta a base de corazón, coraje y la magia inagotable de su capitán.
¿Cuál creés que fue el título internacional que mejor reflejó la victoria? Dejanos tu comentario y compartí tu opinión sobre esta histórica clasificación de la Selección.