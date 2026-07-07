Fotogalería: el agónico triunfo de Argentina frente a Egipto encendió la pasión de los mendocinos en las calles

De la tristeza a la locura. De la angustia al éxtasis. Todo ocurrió en apenas quince minutos. Una verdadera montaña rusa de emociones fue la que se vivió en el microcentro de Mendoza durante el partido de la Selección Argentina . Después de tener el gol atragantado en la garganta durante buena parte del encuentro, tres gritos desataron una explosión de alegría que depositó al seleccionado en los cuartos de final. Un sufrimiento que terminó convertido en una fiesta inolvidable.

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"¡Qué sufrimiento, padre!", resume Adriano mientras celebra sobre la esquina de avenida Godoy Cruz y Mitre. "La verdad es que después del 2 a 0 la vi difícil y complicada, pero estos muchachos siempre tienen un as bajo la manga", afirma todavía con la adrenalina del partido reflejada en el rostro.

Muy cerca de allí, Ramón Alonzo apenas puede hablar. La emoción le dejó la voz ronca. "Siempre le tuve fe. Cuando nos hicieron el 2 a 0 le dije a mi mujer que lo dábamos vuelta, y lo hicimos. Cada gol lo salía a gritar. Todos me miraban raro porque, por algún motivo, yo veía los goles primero que los que estaban afuera", cuenta entre risas el estilista, que tiene su local sobre Mitre al 1600, en Ciudad.

Con el pitazo final comenzó otra historia. Camionetas repletas de chicos, familias enteras, grupos de amigos y motociclistas coparon las calles. Las banderas argentinas flameaban por avenida Las Heras, mientras las bocinas marcaban el ritmo de una celebración que rápidamente desbordó el centro mendocino.

El agónico triunfo de Argentina frente a Egipto encendió la pasión de los mendocinos en las calles Marcelo Rolland / Los Andes

El tránsito se volvió prácticamente imposible en la intersección de Las Heras y Mitre. Personas de todas las edades lucían camisetas, gorros, bufandas y todo tipo de prendas celestes y blancas. A medida que la multitud se acercaba al Kilómetro Cero, los vehículos desaparecían y las calles eran tomadas por miles de peatones que llegaban desde los cuatro puntos cardinales para sumarse al festejo.

"Estoy muy contenta. Esta alegría nos viene muy bien en medio de tanta malaria económica que estamos viviendo", expresa Natalia González mientras abraza a su pequeña hija Anita en la esquina de San Martín y Amigorena.

A partir de las 16, la Policía dispuso un operativo especial y colocó vallas entre Amigorena y Rivadavia, y entre Espejo y Catamarca, permitiendo únicamente el paso peatonal. Además, se realizaron controles sobre todas las personas que ingresaban con mochilas al sector más concurrido.

El agónico triunfo de Argentina frente a Egipto encendió la pasión de los mendocinos en las calles Los Andes

Los vendedores ambulantes se multiplicaron con rapidez. Banderas, camisetas, vinchas, gorros y hasta un par de llamativos dinosaurios inflables de color naranja se mezclaban con la multitud que celebraba el triunfo argentino ante Egipto.

Durante algunas horas, el centro mendocino dejó de lado las preocupaciones cotidianas. Al menos por una tarde, las dificultades económicas quedaron en segundo plano. Este martes hubo un solo sentimiento capaz de unir a todos: la alegría de ver ganar a la Selección Argentina.

Festejos en los departamentos

En las distintas ciudades provinciales, la gente también salió a la calle a celebrar el histórico triunfo argentino. Desde Godoy Cruz hasta San Rafael, miles de personas se autoconvocaron en las calles con banderas, camisetas y vuvuzelas para festejar el paso a cuartos de final en el Mundial 2026.

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Las mejores fotos de los festejos en las calles de Mendoza

El agónico triunfo de Argentina frente a Egipto encendió la pasión de los mendocinos en las calles Marcelo Rolland / Los Andes

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