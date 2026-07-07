7 de julio de 2026 - 16:03

Los mejores memes tras la increíble victoria de Argentina contra Egipto en el Mundial 2026

Luego de la victoria y la clasificación a cuartos de final, las redes sociales estallaron de memes tras un partido sufrido.

Los mejores memes tras el triunfo de la Selección Argentina vs Egipto

Los mejores memes tras el triunfo de la Selección Argentina vs Egipto

Foto:

Por Manuel Ferreyra

Luego de la victoria agónica de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, los hinchas argentinos celebraron en las calles y en las redes la clasificación a los cuartos de final.

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Con goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, el seleccionado nacional dio vuelta un partido infartante, que desató la locura de los hinchas y por supuesto los memes tras un gran sufrimiento en los 90 minutos.

Los mejores memes de la victoria de Argentina contra Egipto

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