Los mejores memes tras la increíble victoria de Argentina contra Egipto en el Mundial 2026

Luego de la victoria agónica de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, los hinchas argentinos celebraron en las calles y en las redes la clasificación a los cuartos de final.
Luego de la victoria y la clasificación a cuartos de final, las redes sociales estallaron de memes tras un partido sufrido.
Luego de la victoria agónica de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, los hinchas argentinos celebraron en las calles y en las redes la clasificación a los cuartos de final.
Con goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, el seleccionado nacional dio vuelta un partido infartante, que desató la locura de los hinchas y por supuesto los memes tras un gran sufrimiento en los 90 minutos.