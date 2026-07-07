Lionel Messi, el superhéroe que siempre salva a Selección Argentina

El astro argentino apareció cuando más se lo necesitaba para aportar un centro clave y un golazo, con el que la Albiceleste levantó una desventaja fuerte.

La Selección Argentina perdía 2 a 0 ante Egipto y se quedaba afuera del Mundial 2026 en octavos de final. El ánimo estaba por el piso, teniendo en cuenta el flojo rendimiento del equipo en líneas generales. Sin embargo, a diez del final y cuando más se lo necesitaba, apareció Lionel Messi para desatar el grito sagrado.

Nadie imaginaba el panorama con el que se desarrollaba el complemento. Ni el más pesimista hincha Albiceleste, ni el más acérrimo fanático Egipcio. Pero ahí estaba Argentina, a diez minutos y un suspiro de despedirse de la Copa del Mundo ante un equipo menor en jerarquía, historia y antecedentes inmediatos. El nerviosismo era palpable en propios y extraños, y todas las miradas apuntaban a un sólo hombre: Lionel Andrés Messi.

Lionel Messi, la razón de la levantada de la Selección Argentina: El capitán Albiceleste entendió que jugando bonito no se podía alcanzar el empate. Por eso, y ante la presencia en el área de Cristian Romero, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, hizo lo que pedía el trámite. Levantó la cabeza, elevó la pelota por encima de su marcador, y se la dejó en la cabeza al Cuti para que descuente. El elenco de Scaloni estaba con vida.

Algunos instantes más tarde, todavía abajo en el tanteador, el campeón del mundo necesitaba otra alegría para forzar el tiempo extra. Y de nuevo, como siempre, el astro del deporte frotó la lámpara. En esta ocasión, apareció en el corazón del área para capturar un rebote y reventarle el arco a Mostafa Shobeir Oufa. Explosión, euforia, locura total.

La cosa no quedó ahí. Ya sobre el minuto 90, la Selección encontró espacios para lanzar la contra, Lautaro Martínez metió el centro y Enzo Fernández ganó de cabeza para poner el 3 a 2. Si el empate causó locura, la victoria la potenció mucho más.