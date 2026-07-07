7 de julio de 2026 - 15:04

Lionel Messi, el superhéroe que siempre salva a Selección Argentina

El astro argentino apareció cuando más se lo necesitaba para aportar un centro clave y un golazo, con el que la Albiceleste levantó una desventaja fuerte.

Lionel Messi, el superhéroe que siempre salva a Selección Argentina

Lionel Messi, el superhéroe que siempre salva a Selección Argentina

Foto:

EFE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Leé además

Francois Letexier fue elegido por la FIFA para impartir justicia este martes en el partido entre la Albiceleste y el conjunto africano. 

¿Quién es Letexier? El árbitro de Argentina-Egipto y su picante antecedente con un jugador de la Selección
La Selección Argentina y una hazaña inolvidable: levantó la derrota, ganó 3 a 2 y sigue vivo en el Mundial

La Selección Argentina y una hazaña inolvidable: levantó la derrota, ganó 3 a 2 y sigue vivo en el Mundial

Por Emanuel Cenci

Nadie imaginaba el panorama con el que se desarrollaba el complemento. Ni el más pesimista hincha Albiceleste, ni el más acérrimo fanático Egipcio. Pero ahí estaba Argentina, a diez minutos y un suspiro de despedirse de la Copa del Mundo ante un equipo menor en jerarquía, historia y antecedentes inmediatos. El nerviosismo era palpable en propios y extraños, y todas las miradas apuntaban a un sólo hombre: Lionel Andrés Messi.

Lionel Messi, la razón de la levantada de la Selección Argentina:

El capitán Albiceleste entendió que jugando bonito no se podía alcanzar el empate. Por eso, y ante la presencia en el área de Cristian Romero, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, hizo lo que pedía el trámite. Levantó la cabeza, elevó la pelota por encima de su marcador, y se la dejó en la cabeza al Cuti para que descuente. El elenco de Scaloni estaba con vida.

Algunos instantes más tarde, todavía abajo en el tanteador, el campeón del mundo necesitaba otra alegría para forzar el tiempo extra. Y de nuevo, como siempre, el astro del deporte frotó la lámpara. En esta ocasión, apareció en el corazón del área para capturar un rebote y reventarle el arco a Mostafa Shobeir Oufa. Explosión, euforia, locura total.

La cosa no quedó ahí. Ya sobre el minuto 90, la Selección encontró espacios para lanzar la contra, Lautaro Martínez metió el centro y Enzo Fernández ganó de cabeza para poner el 3 a 2. Si el empate causó locura, la victoria la potenció mucho más.

La Selección Argentina levantó un partido increíble, y evitó lo que hubiese significado la eliminación del Mundial 2026. Como siempre, la explicación tiene nombre y apellido: Lionel Andrés Messi.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El emocionante triunfazo de la Selección Argentina en las mejores fotos

La estrategia de Lionel Scaloni para la remontada ante Egipto: todos al ataque y Lionel Messi "de 7"

El emocionante triunfazo de la Selección Argentina en las mejores fotos

El emocionante triunfazo de la Selección Argentina en las mejores fotos

Le tapó un penal a Lionel Messi, y se convirtió en la figura de Egipto: quién es el arquero Mostafa Shobeir

Le tapó un penal a Lionel Messi, y se convirtió en la figura de Egipto: quién es el arquero Mostafa Shobeir

Vozinha fue el gran héroe de Cabo Verde ante Argentina. El arquero de 40 años, que cumplió el sueño de disputar su primer Mundial, firmó una actuación memorable con atajadas decisivas y se despidió del torneo como una de las grandes figuras de la Copa.

Vozinha, el héroe de Cabo Verde que agigantó su leyenda ante Messi y Argentina