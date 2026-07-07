7 de julio de 2026 - 14:15

Le tapó un penal a Lionel Messi, y se convirtió en la figura de Egipto: quién es el arquero Mostafa Shobeir

El portero hizo un primer tiempo prácticamente perfecto, conteniendo el disparo del astro de la Selección Argentina, y aguantando la ventaja de su elenco.

Le tapó un penal a Lionel Messi, y se convirtió en la figura de Egipto: quién es el arquero Mostafa Shobeir

Le tapó un penal a Lionel Messi, y se convirtió en la figura de Egipto: quién es el arquero Mostafa Shobeir

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EFE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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La historia del arquero de Egipto, figura ante la Selección Argentina:

Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto

Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto

De familia vinculada al deporte, Shobeir nació el 17 de marzo de 2000 en Guiza, pleno Egipto. Desde chico entendió que su rol era ocupar el arco, por lo que integró las fuerzas básicas del Al Ahly, la prestigiosa institución de su país que se convirtió en uno de los más grandes conjuntos de todo África.

Si bien comenzó siendo suplente del histórico portero Mohamed El Shenawy, una vez que agarró el arco de su club no salió más. Su bien nivel en los últimos tiempos le permitió ganarle el pueso también en la Selección de Egipto, donde llegó como titular para el encuentro ante la Albiceleste.

La curiosidad es que su padre, Ahmed, también fue arquero, y repitió la misma historia. Al igual que su hijo, fue portero del Al Ahly durante gran parte de su trayectoria profesional, jugó en el cuadro nacional y fue internacional en el Mundial de Italia 1990.

Mostafa Shobeir le tapó el penal a Lionel Messi:

Argentina - Egipto, por el Mundial 2026

Argentina - Egipto, por el Mundial 2026

Mostafa Shobeir Oufa fue el jugador más determinante en el primer tiempo de Egipto ante la Argentina. A los 20', apareció como figura fundamental al taparle el disparo desde el punto del penal a Lionel Messi, el capitán Albiceleste.

A partir de allí, el portero se convirtió en el único sostén del triunfo de Egipto. Le tapó un cabezazo a quemarropa a Alexis Mac Allister, y una definición con clase de Julián Álvarez tras el centro de Tagliafico. Además, Messi casi convirtió de tiro libre, pero su disparo se estrelló en el palo. La suerte, y el nivel de Shobeir Oufa conspiraron contra los de Scaloni en esa primera mitad.

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