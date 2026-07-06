Según la Inteligencia Artificial, cómo saldrá la Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Después de acertar los cuatro triunfos previos del seleccionado albiceleste, la IA pronosticó cómo le irá ante los Faraones en octavos.

Según el ChatGPT, la Selección Argentina volverá a cantar victoria en el Mundial 2026.

La inteligencia artificial volvió a poner el foco sobre la Selección Argentina de cara a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto. Tras acertar los cuatro triunfos previos de la Albiceleste en el torneo, la herramienta realizó una nueva predicción para el duelo que se disputará este martes y volvió a inclinarse por el equipo de Lionel Scaloni.

El ChatGPT pronostíco un triunfo de la Selección Argentina sobre Egipto por 2-0 en el Mundial 2026. Gentileza. Cómo saldrá Argentina ante Egipto y quiénes marcarán los goles, según la inteligencia artificial Si tuviera que hacer un pronóstico puramente futbolístico, mi apuesta sería:

Argentina 2-0 Egipto ¿Por qué creo que ese puede ser el resultado? Argentina llega como favorita por la calidad de su plantel, la experiencia en instancias decisivas y la jerarquía de jugadores capaces de resolver partidos cerrados. Diversos análisis previos al encuentro también la ubican con una probabilidad de victoria cercana al 70%.

Egipto es un rival peligroso, especialmente por el talento de Mohamed Salah y la velocidad de Omar Marmoush en las transiciones. Sin embargo, suele ceder la posesión ante selecciones de primer nivel y apostar al contraataque.

Probabilidades estimadas