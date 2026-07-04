4 de julio de 2026 - 12:00

Así sería el Volkswagen Escarabajo versión 2027: el auto más amado del siglo XX vuelve eléctrico y con el diseño que lo hizo eterno

La inteligencia artificial, Volkswagen, el Escarabajo y la movilidad eléctrica imaginan el regreso de un ícono mundial adaptado al futuro.

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Por Ignacio Alvarado

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La propuesta no busca copiar exactamente el modelo original, sino reinterpretarlo con un lenguaje mucho más moderno. Las líneas históricas permanecen reconocibles, aunque adaptadas a las exigencias aerodinámicas y tecnológicas de los vehículos actuales.

El resultado parece pensado para emocionar tanto a los nostálgicos como a las nuevas generaciones.

La inteligencia artificial mantiene vivo el espíritu del Escarabajo

La recreación conserva varios rasgos históricos.

Los guardabarros redondeados siguen siendo protagonistas, aunque ahora se integran con ópticas LED de diseño continuo y una parrilla completamente cerrada, típica de los autos eléctricos.

El techo arqueado, la caída suave de la luneta y las proporciones compactas mantienen inmediatamente reconocible al modelo.

Todo acompañado por llantas aerodinámicas y detalles luminosos que modernizan su imagen sin perder identidad.

Un interior completamente reinventado

Puertas adentro, la inteligencia artificial imagina un habitáculo minimalista.

Una gran pantalla central reemplaza la mayoría de los comandos físicos, mientras que el tablero digital ofrece información completamente configurable.

Los materiales reciclados, la iluminación ambiental y un sistema de conducción asistida convierten al histórico Escarabajo en un vehículo preparado para el futuro.

Motor eléctrico pensado para la ciudad

La recreación apuesta por un sistema totalmente eléctrico.

El objetivo sería conservar el espíritu práctico del modelo original, ofreciendo buena autonomía para el uso urbano, aceleración inmediata, bajos costos de mantenimiento y emisiones locales nulas.

Además, incluiría actualizaciones remotas de software y múltiples asistentes electrónicos de conducción.

Un clásico que nunca dejó de inspirar

Aunque Volkswagen nunca confirmó el regreso del Escarabajo en producción, el concepto ID. Beetle presentado años atrás y las recreaciones generadas con inteligencia artificial mantienen vivo el sueño de millones de fanáticos. Si alguna vez volviera al mercado, probablemente conservaría aquello que siempre lo distinguió: un diseño imposible de confundir y una personalidad que trascendió generaciones.

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