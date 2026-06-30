La victoria de Brasil sobre Japón en el Mundial 2026 no quedó limitada al fútbol. Minutos después del partido, la cuenta de BYD en Brasil utilizó el resultado para burlarse de Toyota y promocionar al BYD King frente al Corolla , uno de los sedanes más vendidos del mercado brasileño.

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La campaña fue publicada por BYD Auto Brasil y está dirigida específicamente al público de ese país. No se trató de una acción de la cuenta argentina de la marca, un dato importante porque las versiones, cifras de ventas y autonomías mencionadas corresponden al mercado brasileño.

La pieza publicitaria mostró al BYD King y utilizó una frase en portugués que apuntaba directamente contra los fabricantes japoneses: “No es de hoy que los japoneses se quedan a mitad de camino” .

Debajo, la automotriz completó la chicana con una referencia a su tecnología: “BYD Super Hybrid. El único híbrido que recorre hasta 1.200 kilómetros sin parar”.

El mensaje combinó el resultado deportivo con la rivalidad comercial. Toyota no fue mencionada expresamente en la frase principal, pero la presencia del Corolla como adversario directo del King dejó en claro hacia dónde estaba dirigida la comparación.

BYD se burla del Toyota Corolla tras la victoria de Brasil sobre Japón (1)

Brasil eliminó a Japón con un gol sobre el final

La publicación apareció después de que Brasil derrotara 2-1 a Japón en Houston, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Japón se había puesto en ventaja durante el primer tiempo, pero Brasil consiguió empatar por medio de Casemiro. Cuando el encuentro parecía encaminarse al alargue, Gabriel Martinelli marcó el gol del triunfo en el minuto 95.

La remontada clasificó al seleccionado brasileño a los octavos de final y le ofreció a BYD una oportunidad inmediata para vincular el resultado con su competencia frente a las automotrices japonesas.

Qué hay detrás de los 1.200 kilómetros anunciados

El BYD King es un sedán híbrido enchufable. Puede circular durante una parte del trayecto utilizando únicamente energía eléctrica y luego combinar la batería con su motor a combustión.

La publicidad redondeó su alcance hasta los 1.200 kilómetros de autonomía combinada. En su página oficial de Brasil, BYD informa una cifra de 1.175 kilómetros bajo el ciclo NEDC.

BYD se burla del Toyota Corolla tras la victoria de Brasil sobre Japón (1)

El Corolla Hybrid utiliza una tecnología diferente. Es un híbrido no enchufable, por lo que su batería se recarga durante la marcha y no necesita conectarse a una toma de corriente.

La estrategia que BYD ya utilizó con otras marcas

La automotriz china suele emplear un tono provocador en las redes brasileñas. En campañas anteriores comparó el desempeño comercial del Dolphin Mini con el Chevrolet Onix y también lanzó mensajes dirigidos al Volkswagen Polo.

La estrategia busca insertar los modelos de BYD en conversaciones que ya concentran atención. En este caso, el partido del Mundial permitió unir fútbol, automóviles y rivalidad entre Brasil y Japón en una misma publicación.

Qué significa la comparación para la Argentina

El contenido no debe interpretarse como una campaña local. A junio de 2026, el BYD King no figura dentro de la gama oficial publicada por BYD Argentina.

La oferta argentina incluye modelos como Dolphin Mini, Yuan Pro, Song Pro DM-i, Atto 2 DM-i, Shark y Seal U DM-i. Por lo tanto, las características y ventas utilizadas en la provocación no corresponden a vehículos actualmente enfrentados en los concesionarios del país.