Una señal de tránsito circular , con borde rojo y una flecha negra inclinada , puede aparecer frente a isletas, separadores y otros elementos ubicados sobre la calzada. Aunque algunos automovilistas la consideran nueva, forma parte del sistema vial argentino y su indicación es de cumplimiento obligatorio .

Qué significa la señal de tránsito en la ruta con un auto cubierto por líneas y por qué es crucial en invierno

Qué significa la señal de tránsito con una flecha y punto rojo apuntando a la derecha y por qué pocos la conocen

La señal de la imagen se denomina R.22 “Paso obligado” . En este caso, la flecha apunta hacia la derecha y ordena al conductor avanzar por ese lado del obstáculo o elemento canalizador.

No se trata de una sugerencia ni de una recomendación para circular con mayor comodidad. La flecha define el único trayecto habilitado en ese punto de la vía.

La señal indica que el vehículo debe desplazarse hacia la derecha para superar el elemento sobre el cual está instalada. Puede encontrarse en el comienzo de una isleta, un separador físico o una estructura utilizada para ordenar y dividir las corrientes de tránsito .

El Anexo L del Sistema de Señalización Vial Uniforme establece que la R.22 se utiliza para marcar recorridos y se ubica sobre obstáculos fijos o canalizadores como único sentido de circulación asignado .

Nueva señal de tránsito en cada vez más rutas muchos automovilistas desconocen su significado

Por lo tanto, el conductor no puede decidir pasar por la izquierda si ese espacio parece libre. La obligación consiste en seguir exactamente la dirección marcada por la flecha.

Dónde suele aparecer esta señal

La R.22 puede encontrarse en accesos, avenidas, rutas, distribuidores y sectores donde la calzada cambia de forma. Su presencia es habitual en puntos con isletas divisorias, defensas o canalizaciones.

También puede utilizarse cuando la infraestructura obliga a desviar ligeramente la trayectoria normal. En esos casos, la señal suele estar colocada directamente sobre el elemento que el conductor debe evitar.

Su posición es importante: no siempre se instala con mucha anticipación, porque su función principal es identificar el lado exacto por el cual debe realizarse el paso.

No significa “giro obligatorio a la derecha”

Uno de los errores más comunes es confundirla con la señal que obliga a doblar en una esquina. Aunque ambas contienen una flecha, representan maniobras diferentes.

La señal de giro obligatorio utiliza una flecha curva en ángulo recto y suele ubicarse antes o sobre una intersección. Indica que el vehículo debe abandonar la calle por la derecha o por la izquierda.

La R.22, en cambio, tiene una flecha diagonal. No necesariamente obliga a ingresar en otra vía: ordena rodear un obstáculo por el lado indicado y luego continuar por el recorrido habilitado.

Tampoco autoriza a sobrepasar por la derecha

La flecha no modifica las reglas generales sobre adelantamientos. Su función se limita a canalizar la circulación alrededor del punto donde está colocada.

Por eso, no debe interpretarse como una autorización para cambiar de carril, superar a otro vehículo o ingresar en una banquina. La maniobra debe realizarse dentro de la calzada habilitada y con la velocidad adecuada para el sector.

Si existen conos, líneas continuas, balizas u otras señales, todas deben leerse en conjunto. La R.22 marca el lado del paso, pero no anula las demás restricciones.

Qué debe hacer el conductor al verla

Al aproximarse, lo primero es reducir la velocidad de forma progresiva y observar dónde comienza la canalización. Las maniobras bruscas pueden generar choques contra la isleta o conflictos con vehículos que circulan por un carril contiguo.

El conductor debe mantener la trayectoria hacia la derecha de la señal, respetar las líneas pintadas en el pavimento y evitar circular sobre zonas cebreadas o espacios excluidos del tránsito.

Si la flecha estuviera inclinada hacia la izquierda, la obligación sería la contraria: el paso debería realizarse por ese lado.