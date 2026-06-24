BYD Shark en Argentina: qué precio tiene la pick-up híbrida que busca patear el tablero del mercado

La irrupción de la BYD Shark en Argentina no es un lanzamiento más . En un segmento dominado desde hace años por nombres muy consolidados como Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger, la nueva pick-up híbrida de la marca china llega con una combinación que hasta hace poco parecía difícil de encontrar en este mercado: tecnología electrificada, mucho equipamiento, diseño agresivo y una estrategia de precio que apunta a discutirle espacio a las referentes nacionales.

La Shark ya despertó interés en otros mercados de la región y su desembarco local se mira con atención por una razón central: podría convertirse en una de las primeras pick-ups medianas electrificadas con verdadera ambición comercial en el país. Eso, en un segmento tan tradicional como el de las camionetas, no es un detalle menor.

La BYD Shark fue concebida como una pick-up mediana con motorización híbrida enchufable, algo que ya la diferencia del núcleo duro del segmento.

Combina un motor naftero con uno o más impulsores eléctricos, lo que le permite ofrecer buena potencia, consumos más bajos en determinados contextos y una experiencia de manejo mucho más silenciosa y tecnológica. A eso se suma una estética robusta, con una trompa muy marcada, iluminación LED, llantas grandes y un interior que se acerca más al de un SUV premium que al de una camioneta tradicional de trabajo.

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Qué precio tiene la BYD Shark en Argentina

En el mercado argentino, la BYD Shark se comercializa en una única versión con un precio de USD 59.990. Ese valor incluye además un cargador de pared para el hogar, un detalle importante dentro de una pick-up con tecnología electrificada, ya que suma valor al paquete y reduce el costo inicial de instalación para el usuario.

La propuesta de la marca no apunta a una pick-up básica, sino a un producto de posicionamiento alto dentro del segmento mediano. La Shark llega con una receta muy distinta a la de las camionetas tradicionales: combina un sistema híbrido enchufable, un enfoque más orientado al confort y el ocio, y una carga tecnológica muy superior a la que históricamente ofrecieron muchas rivales del segmento.

La BYD Shark es la primera pick-up mediana híbrida enchufable del fabricante chino y fue desarrollada para mezclar la robustez de una camioneta tradicional con una propuesta mucho más moderna. Entre sus datos más fuertes aparecen los 437 caballos de fuerza combinados, la tracción 4x4 inteligente y una configuración pensada no solo para el trabajo, sino también para un uso recreativo y familiar con alto nivel de confort.

Con ese valor de USD 59.990, la Shark se mete de lleno en la conversación de las pick-ups medianas más equipadas del mercado argentino, pero con una diferencia clave: no busca competir desde la lógica clásica del diésel y la austeridad, sino desde la electrificación, la potencia y una experiencia de manejo mucho más tecnológica. Justamente ahí está su apuesta para patear el tablero.

Contra quién compite realmente

Por tamaño y posicionamiento, la BYD Shark no viene a pelear con las pick-ups compactas, sino con el corazón del mercado mediano argentino.

Es decir: Hilux, Ranger, Amarok, Nissan Frontier y, en menor medida, algunas versiones de Chevrolet S10. La diferencia es que BYD no parece querer ganar desde la tradición, sino desde la tecnología.

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En un mercado donde las pick-ups suelen girar alrededor de las mismas fórmulas, la BYD Shark aparece como una propuesta capaz de cambiar la conversación. Su precio todavía deberá confirmarse oficialmente, pero incluso antes de llegar ya instaló una pregunta incómoda para las marcas tradicionales: qué pasa cuando una camioneta híbrida, con mucho equipamiento y una marca dispuesta a ganar terreno, decide entrar de lleno en el segmento más competitivo de Argentina.