Oficial y confirmado: estos son los autos 0 km más baratos que se pueden comprar hoy en Argentina tras la última actualización de precios

El mercado de autos en Argentina volvió a actualizar sus listas oficiales y el ranking de los modelos más accesibles registró algunos cambios. Después de los últimos ajustes de precio , varias marcas modificaron sus valores, aunque un modelo logró mantenerse como el 0 km más barato disponible actualmente.

Qué significa la señal de tránsito blanca con una flecha negra y un punto rojo

La diferencia entre un puesto y otro puede ser de apenas algunos cientos de miles de pesos. Pero esas variaciones alcanzan para modificar el ranking. Y también influyen en la decisión de quienes buscan su primer 0 km.

Los 10 autos 0 km más baratos de Argentina tras la última actualización de precios son los siguientes:

Los modelos cotizados en dólares pueden variar su equivalente en pesos según el tipo de cambio vigente.

La principal novedad de esta actualización fue el ingreso del Citroën C3 al primer puesto gracias a un precio promocional al contado, desplazando al Renault Kwid , que durante varios meses había liderado el ranking de los autos más baratos de Argentina .

Aunque ambos modelos siguen siendo las alternativas más económicas del mercado, las diferencias comerciales y las bonificaciones aplicadas por cada marca pueden modificar el orden de un mes a otro.

Qué ofrece cada uno de los modelos más accesibles

Los diez vehículos del listado incluyen propuestas muy distintas. El Citroën C3, el Renault Kwid, el Hyundai HB20, el Chevrolet Onix, el Fiat Argo y el Fiat Mobi son hatchbacks urbanos orientados al uso diario, mientras que modelos como el JAC S2 apuntan al segmento SUV y otros, como el JMEV Easy 3 o el Suzuki Swift Hybrid, incorporan tecnologías eléctricas o híbridas.

En todos los casos incluyen equipamiento básico de seguridad como frenos ABS, control electrónico de estabilidad y airbags frontales, aunque el nivel de confort y tecnología varía según la versión elegida.

Por qué cambiaron nuevamente los precios

El mercado automotor viene registrando ajustes moderados luego de varios meses de estabilidad. Los incrementos responden principalmente a la actualización de listas oficiales, la evolución del tipo de cambio en los modelos importados y las estrategias comerciales de cada terminal para sostener las ventas.

Al mismo tiempo, algunas marcas aplican bonificaciones temporales que modifican el orden del ranking sin cambiar necesariamente el precio de lista de todas sus versiones.

Un mercado que sigue muy competitivo

El mercado de autos en Argentina continúa mostrando una fuerte competencia entre las marcas por ofrecer el 0 km más accesible. Con cada actualización de precio, el ranking puede modificarse rápidamente, por lo que quienes estén pensando en comprar un vehículo nuevo deberían consultar siempre las listas oficiales y las promociones vigentes antes de tomar una decisión.