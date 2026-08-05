5 de agosto de 2026 - 10:24

Patentamientos y transferencias de autos y motos: cuánto aumentan los trámites desde agosto

La DNRPA actualizó la tabla de valuación de vehículos y los nuevos valores comenzaron a regir desde el 1 de agosto.

Patentamientos y transferencias de autos y motos: cuánto aumentan los trámites desde agosto.

Patentamientos y transferencias de autos y motos: cuánto aumentan los trámites desde agosto.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los trámites de patentamiento y transferencia de autos y motos se encarecieron a partir de la actualización de la tabla de valuación de vehículos dispuesta por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP).

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La medida fue formalizada mediante la Disposición 160/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y establece nuevos valores de referencia que se utilizan para calcular los aranceles correspondientes a la inscripción inicial y la transferencia de vehículos.

La nueva tabla comenzó a regir desde el 1 de agosto y reemplazó a la que estaba vigente desde finales de 2025. De esta manera, la actualización tiene un impacto directo en el monto que deben pagar quienes realizan el patentamiento de un vehículo nuevo o transfieren uno usado.

Cómo se actualizaron los valores de los vehículos

Según explican la modificación surgió de un procedimiento técnico de actualización que compara los valores anteriores con las estadísticas proporcionadas por entidades vinculadas al sector automotor. Entre las fuentes utilizadas se encuentran la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

La disposición también contempla los casos en los que la marca, modelo y año de un vehículo no figuren específicamente en la nueva tabla de valuación.

En esas situaciones, los Registros Seccionales deberán determinar el valor correspondiente tomando como referencia el precio establecido para el año inmediatamente anterior y sumándole un 8%.

Desde el organismo señalaron que la actualización responde a una cuestión de interés general y tiene como objetivo adecuar los valores utilizados por los registros a la realidad actual del mercado automotor.

Los nuevos valores de referencia, discriminados por marca y modelo, pueden consultarse a través del sitio oficial de la DNRPA.

El estimador de costos del sitio oficial de la DNRPA.

El estimador de costos del sitio oficial de la DNRPA.

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