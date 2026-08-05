La principal productora de cobre del mundo invertirá en Mendoza en sociedad con Kobrea

La minera canadiense Kobrea Exploration Corp. anunció la firma de una alianza con BHP Metals Exploration para impulsar la exploración en Malargüe , Mendoza, donde desarrolla un conjunto de proyectos de cobre con alto potencial geológico. El acuerdo prevé una primera etapa de trabajo conjunto financiada por BHP y abre la puerta al desarrollo de proyectos de largo plazo dentro del distrito.

El acuerdo apunta a desarrollar los proyectos de cobre que la compañía posee en el Distrito Minero Malargüe Oeste y establece un esquema de financiamiento que podría alcanzar los US$ 160 millones si la multinacional decide avanzar sobre cuatro áreas. Kobrea Exploration Corp. informó este miércoles 5 de agosto que, junto con su subsidiaria Kobrea Exploraciones Argentina S.A. , celebró un acuerdo con BHP Metals Exploration para realizar en conjunto tareas de exploración generativa y avanzada en sus proyectos ubicados en el sudoeste mendocino.

El primer paso contempla un pago anticipado y por única vez de US$ 3 millones de BHP Metals Exploration a Kobrea, que será utilizado para avanzar con los proyectos. Además, la compañía financiará un mínimo de US$ 5 millones en gastos de exploración durante una primera etapa de dos años, denominada Fase de Generación de Proyectos. Ese período podrá extenderse según las condiciones establecidas entre las empresas.

La firma canadiense Kobrea Exploration Corp. avanzó con su campaña de exploración en el proyecto El Perdido, en el sur de Mendoza.

Durante esos dos primeros años, Kobrea continuará como operadora de las tareas de exploración . Una vez finalizada esa etapa, BHP podrá optar por asumir directamente ese rol .

El punto central del acuerdo aparece en la posibilidad de que BHP avance posteriormente sobre algunos de los proyectos que integran la cartera de Kobrea .

Durante la etapa inicial, la minera podrá seleccionar hasta cuatro proyectos independientes para incorporarlos a fases individuales de earn-in, un mecanismo mediante el cual podrá adquirir una participación mayoritaria a cambio de financiar las inversiones comprometidas.

Para cada proyecto seleccionado, BHP tendrá la opción de alcanzar una participación del 75% si financia en forma exclusiva un mínimo de US$ 40 millones en gastos de exploración durante un período de ocho años. De esta manera, si la compañía decidiera ejercer la opción sobre cuatro proyectos, los compromisos de exploración contemplados podrían alcanzar los US$ 160 millones. Esa cifra corresponde exclusivamente a las potenciales etapas de earn-in y se suma al pago inicial de US$ 3 millones y a los US$ 5 millones previstos para la fase inicial de generación de proyectos.

Una vez completado el proceso correspondiente a cada proyecto, las compañías constituirán un joint venture. BHP Metals Exploration tendrá el 75% de participación y Kobrea conservará el 25%. Las actividades de exploración, tanto durante los primeros dos años como en las posteriores fases de earn-in, serán supervisadas por un comité de gestión integrado por representantes de ambas empresas.

“Un hito transformador” para Kobrea

James Hedalen, director ejecutivo de Kobrea Exploration Corp., calificó el acuerdo como “un hito transformador” para la compañía y consideró que la llegada de BHP demuestra confianza tanto en los proyectos de cobre de Malargüe Oeste como en el trabajo técnico realizado hasta ahora. “Nuestro equipo ha consolidado un paquete excepcional de propiedades a escala distrital e identificado numerosos y atractivos objetivos de cobre tipo pórfido en toda la cartera de proyectos”, señaló el ejecutivo.

Mario Castillo y James Hedalen de Kobrea Los Andes

Hedalen destacó además que la asociación con una de las principales compañías mineras del mundo aportará experiencia técnica, mejores prácticas internacionales y capacidad financiera para evaluar y avanzar con los proyectos.

Kobrea conservará una participación del 25% en aquellos emprendimientos que completen el proceso previsto y lleguen a constituirse como empresas conjuntas. “Conservamos una participación significativa de largo plazo en cualquier proyecto que avance hacia un joint venture, lo que brinda a nuestros accionistas un importante potencial de valorización a medida que el distrito sea explorado y desarrollado”, afirmó Hedalen.

Siete proyectos sobre más de 733 km²

Kobrea es una compañía dedicada a la exploración y desarrollo de proyectos de metales básicos. En Mendoza posee el derecho de adquirir una participación del 100% en siete proyectos que, en conjunto, abarcan más de 733 kilómetros cuadrados en el sudoeste provincial.

Según informó la empresa, las propiedades presentan potencial para depósitos de cobre tipo pórfido y de cobre-oro tipo pórfido. Los trabajos realizados hasta el momento permitieron identificar numerosos objetivos con zonas de alteración hidrotermal de varios kilómetros, anomalías geoquímicas de cobre, oro y molibdeno, además de vetillas de cuarzo tipo stockwork, brechas hidrotermales e intrusiones porfíricas de edad miocena.

La alianza buscará combinar el conocimiento geológico y los trabajos realizados por Kobrea en el Distrito Minero Malargüe Oeste con la experiencia técnica y la capacidad financiera de BHP Metals Exploration. Esta última es la división de BHP encargada de identificar y evaluar nuevas oportunidades de exploración minera que puedan contribuir al crecimiento futuro del grupo.

BHP produce mineral de hierro, cobre y carbón metalúrgico y próximamente sumará potasa. Cuenta con operaciones y proyectos en más de 90 países y, de acuerdo con la información difundida por Kobrea, es actualmente el mayor productor de cobre del mundo.