Ahorro en combustible: cómo conseguir hasta $15.000 de reintegro con promociones bancarias

El nuevo ajuste en los impuestos a los combustibles comenzó a regir desde agosto tras la publicación del Decreto 693/2026 , mediante el cual el Gobierno nacional actualizó parcialmente el tributo y volvió a postergar para septiembre la aplicación del resto de los incrementos pendientes de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026. El impacto final en los surtidores dependerá de la decisión que adopten las empresas petroleras sobre el traslado de esos costos.

Ahorro en combustible: cómo acceder a descuentos y reintegros de hasta el 20% en YPF, WICO, Axion y Puma

Ante la evolución de los precios de la nafta y el gasoil, los automovilistas pueden acceder a promociones que permiten reducir el gasto al cargar combustible. En ese contexto, YPF, WICO, Axion Energy y Puma Energy mantienen beneficios con bancos y billeteras virtuales que ofrecen reintegros de hasta el 20% , según la entidad financiera, el medio de pago y el día de la semana en que se realiza la compra.

Con los nuevos valores en los surtidores, las promociones bancarias y de billeteras virtuales se presentan como una alternativa para reducir el gasto en cada carga. Los beneficios varían según la estación de servicio, el banco y el medio de pago utilizado.

Los miércoles , quienes paguen de forma presencial mediante MODO , utilizando QR o NFC, con tarjetas de crédito Platinum emitidas por Banco Macro , pueden acceder a un 20% de ahorro .

La promoción tiene un tope de reintegro de $15.000 por usuario por mes y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026 . El beneficio se aplica únicamente en estaciones de servicio YPF adheridas y para consumos personales o familiares.

El reintegro se acredita en el momento de la compra sobre la cuenta bancaria registrada en MODO. No aplica para pagos realizados mediante Mercado Pago, transferencias 3.0 ni para tarjetas Agro o Empresa.

WICO

Los jueves, quienes paguen mediante la aplicación MODO escaneando un código QR en comercios adheridos pueden acceder a un 15% de reintegro sin tope, utilizando tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas. La promoción estará vigente hasta el 13 de agosto de 2026.

El beneficio es válido únicamente para pagos presenciales realizados mediante QR con MODO o sus integraciones en aplicaciones bancarias. No aplica para compras online ni para pagos mediante transferencias bancarias. El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la transacción y puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes.

Las entidades adheridas son Banco Nación, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Galicia, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Credicoop, Banco Supervielle, Banco Comafi, Banco ICBC, Billetera YOY, Banco Macro, Banco Ciudad, Billetera Buepp y Banco Bancor.

Puma Energy

Los viernes, los clientes de Banco Comafi titulares de una cuenta UNICO Black que paguen mediante MODO pueden acceder a un 20% de ahorro en estaciones Puma Energy adheridas.

La promoción tiene un tope de reintegro de $10.000 por usuario por semana y estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026. El beneficio está disponible para quienes utilicen tarjetas Visa Signature y Mastercard Black emitidas por Banco Comafi y tengan una caja de ahorro en pesos en la entidad.

Los descuentos se aplican sobre el precio de lista y el reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra. El beneficio no es acumulable con otras promociones, no aplica para pagos realizados mediante Mercado Pago y está destinado exclusivamente a clientes que se encuentren al día con sus productos bancarios.

Axion Energy

Los lunes, los clientes de Banco Comafi que sean titulares de una cuenta UNICO Black y paguen mediante MODO pueden acceder a un 20% de ahorro. La promoción tiene un tope de reintegro de $10.000 por usuario por semana y estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026. El beneficio alcanza a quienes utilicen tarjetas Visa Signature y Mastercard Black emitidas por Banco Comafi.

El descuento se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra, no es acumulable con otras promociones y no aplica para pagos realizados mediante Mercado Pago.

Cuánto hay que cargar para alcanzar el reintegro máximo

Cada promoción establece un porcentaje de descuento y un tope de devolución diferente. Por eso, calcular el monto de la carga permite aprovechar al máximo cada beneficio.

En YPF, el descuento es del 20% y el tope mensual alcanza los $15.000, por lo que es necesario realizar una carga de $75.000 para obtener el reintegro máximo.

En WICO, el beneficio consiste en un 15% de reintegro sin tope. Como ejemplo, una carga de $100.000 genera una devolución de $15.000. Al no existir un límite máximo, el reintegro continúa aumentando de manera proporcional si el monto cargado es superior.

En Puma Energy, las condiciones son similares: el beneficio devuelve el 20% del importe abonado, con un tope de $10.000 por semana. En consecuencia, una carga de $50.000 permite alcanzar el reintegro máximo previsto por la promoción.

En Axion Energy, el descuento también es del 20%, con un tope semanal de $10.000, por lo que una carga de $50.000 permite acceder al reintegro máximo.