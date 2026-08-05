Minería en Mendoza: el Clúster de Proveedores de Cuyo firmará una alianza con la Unión Europea y el Gobierno de Alemania

El Clúster de Proveedores Mineros y Energéticos de Cuyo avanzará en una alianza estratégica con el Proyecto MINJUST, una iniciativa internacional impulsada por la Unión Europea y el Gobierno de Alemania que busca fortalecer el desarrollo de proveedores, la formación de capital humano y la sostenibilidad de la minería en América Latina. La incorporación se concretará mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento que permitirá a la entidad participar como aliado estratégico en Mendoza.

La iniciativa reúne a organismos internacionales, cámaras empresariales e instituciones técnicas para potenciar las cadenas de valor de minerales críticos para la transición energética. Además de promover la capacitación y el desarrollo de proveedores locales, el programa apunta a consolidar el rol de Mendoza como un polo de servicios para la minería y la energía en la región.

El acuerdo comenzó a gestarse durante una reunión de trabajo entre representantes de la Cámara Chileno-Alemana de Industria y Comercio (AHK Chile) , la Cámara Argentino-Alemana de Industria y Comercio (AHK Argentina) , el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otras instituciones vinculadas al desarrollo productivo. Allí se presentó el Proyecto MINJUST, una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) , implementada por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) .

El programa integra la estrategia Global Gateway de la Unión Europea y busca fortalecer las cadenas de valor de minerales críticos para la transición energética, como cobre, litio, cobalto y tierras raras, en Argentina, Chile, Brasil y Perú. Para lograrlo, promueve un modelo de minería sostenible que incorpora criterios ambientales, sociales y económicos desde las primeras etapas de los proyectos.

Entre sus principales ejes se encuentran el desarrollo de proveedores locales, la mejora de la logística minera, la formación técnica, el fortalecimiento del capital humano, la sostenibilidad, los derechos humanos y la igualdad de género. Además, contempla el relevamiento de las necesidades de capacitación de empresas mineras y proveedoras, el diseño de programas formativos, la certificación de instructores especializados y la implementación de experiencias piloto de cooperación entre los países participantes.

Durante la presentación también se dieron a conocer los diez perfiles ocupacionales transversales priorizados por el programa para los cuatro países participantes. Entre ellos figuran especialistas en monitoreo ambiental, gestión hídrica, automatización y transformación digital, confiabilidad operacional, analítica de datos, seguridad de procesos, desempeño social, logística minera, desarrollo de proveedores locales y gestión del conocimiento, considerados estratégicos para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector.

En representación del Clúster, su presidente, Marcos Calvente, destacó la importancia de la iniciativa para la industria local.

"Este equipo de la Cámara Chileno-Alemana nos presentó las características del Proyecto MINJUST, que busca darle sostenibilidad técnica, económica y social a una actividad tan importante como la minería. El programa tiene alcance en cuatro países de Latinoamérica y trabaja sobre distintos sectores de la actividad minera, desarrollando perfiles estratégicos que fortalezcan la cadena de valor de la minería y, especialmente, el desarrollo de proveedores locales."

Calvente remarcó que uno de los principales beneficios del proyecto es que pone el foco en fortalecer el entramado productivo de las provincias donde se desarrollan los emprendimientos mineros.

"Lo que buscan es desarrollar perfiles y capacidades mirando aguas abajo del proyecto minero, fortaleciendo toda la cadena de valor. Eso significa más trabajo para nuestra gente, empleo de calidad y mayores oportunidades para las empresas locales. Cuando la minería se abastece de proveedores y mano de obra de la región, el impacto positivo sobre la economía provincial es mucho mayor."

Además, señaló que Mendoza cuenta con un entramado industrial consolidado gracias al desarrollo de los sectores petrolero, energético, metalmecánico y de servicios, con empresas que poseen capacidades para integrarse a los grandes proyectos mineros.

La firma del Memorándum abrirá nuevas oportunidades para Mendoza

Como resultado del encuentro, las instituciones acordaron avanzar en la firma de un Memorándum de Entendimiento, mediante el cual el Clúster de Proveedores Mineros y Energéticos de Cuyo se incorporará como aliado estratégico del Proyecto MINJUST en Mendoza.

Según explicó Marcos Calvente, este paso permitirá consolidar una relación institucional con un programa internacional que busca fortalecer la participación de proveedores locales y generar nuevas oportunidades para las empresas mendocinas.

"Por eso esta reunión resultó tan importante para el Clúster. Acordamos avanzar en una vinculación institucional y firmar un Memorándum de Entendimiento para que el Clúster de Proveedores Mineros y Energéticos de Cuyo forme parte de este programa internacional. Es una gran oportunidad para seguir fortaleciendo a nuestras empresas, desarrollar proveedores locales y generar más empleo de calidad para Mendoza."

La incorporación al Proyecto MINJUST permitirá articular acciones de cooperación con organismos internacionales, participar en el diseño de programas de formación destinados a empresas proveedoras, identificar perfiles estratégicos para la industria y contribuir al fortalecimiento de la cadena de valor minera desde Mendoza. De esta manera, el Clúster buscará potenciar la competitividad de las empresas locales y consolidar el posicionamiento de la provincia como uno de los principales polos de desarrollo de proveedores para la minería y la energía en la región.