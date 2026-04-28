Clúster minero-energético de Mendoza: 40 empresas se integran para abastecer a la industria

El desarrollo de proveedores locales se consolida como una pieza clave para que Mendoza pueda capitalizar el crecimiento de la minería y la energía. En ese marco, la conformación del Clúster de Proveedores de la Minería y Energía de Cuyo representa un avance en la articulación entre empresas, Estado y sistema científico-tecnológico.

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La iniciativa ya suma 40 empresas comprometidas —32 de ellas con inscripción formal— y apunta a mejorar la competitividad del entramado productivo, con la mirada puesta no solo en Mendoza, sino también en el corredor andino y otros mercados regionales.

El Clúster de Proveedores de la Minería y Energía de Cuyo dio un paso clave en su institucionalización: 32 empresas ya completaron su inscripción como organización sin fines de lucro ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza , mientras que otras ocho lo harán en los próximos días.

La iniciativa surgió a partir de un acuerdo firmado el 29 de octubre entre el Gobierno provincial, la Municipalidad de Guaymallén, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), con el objetivo de fortalecer a las empresas que buscan integrarse como proveedoras de bienes y servicios para proyectos mineros y energéticos .

La presentación oficial se realizó ayer en la Legislatura provincial, con la participación de funcionarios, empresarios y representantes del ámbito académico y tecnológico.

Presentación del clúster minero energético en Legislatura 3

Articulación público-privada para ganar competitividad

Durante el acto, autoridades provinciales destacaron que la competitividad de las empresas locales es un factor central para atraer inversiones. En ese sentido, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, subrayó que esa competitividad surge de la combinación entre conocimiento, mercado y políticas públicas.

Desde el sector empresario, el presidente de Asinmet, Fabián Solís, remarcó la necesidad de fortalecer los vínculos entre empresas, academia y sociedad, con el objetivo de generar empleo y consolidar un motor de crecimiento económico.

En la misma línea, el empresario y proveedor minero Julio Totero explicó que el clúster no es solo una asociación empresaria, sino un espacio donde el Estado actúa como articulador y el sistema científico-tecnológico como soporte para el desarrollo productivo. La meta es que las empresas puedan integrarse tanto a las cadenas de valor actuales como a las futuras.

Prepararse para una industria exigente y en expansión

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, señaló que el desafío es ampliar la participación de empresas de distintos sectores, no solo metalmecánica, sino también logística, servicios e insumos.

“La minería es una de las actividades más exigentes y auditadas, y ese estándar se traslada a toda la cadena de proveedores”, advirtió. En ese marco, el clúster busca preparar al ecosistema productivo para responder a demandas de gran escala y alta confiabilidad.

Además, explicó que el sector minero atraviesa distintas etapas —exploración, construcción y producción— con requerimientos crecientes de inversión, empleo e insumos, especialmente en las fases de construcción y operación, donde Mendoza busca posicionarse.

Presentación del clúster minero energético en Legislatura 4

Proyección regional y desarrollo de capacidades

Uno de los ejes estratégicos del clúster es su proyección más allá de la provincia. Según sus impulsores, las empresas no solo se preparan para abastecer a proyectos en Mendoza, sino también en otras regiones del país y en mercados como Chile y Perú.

En este proceso, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la UNCuyo cumplen un rol clave. Desde el INTI destacaron la necesidad de ordenar la demanda tecnológica y facilitar la transferencia de conocimiento para cumplir con los estándares de la industria.

Por su parte, desde la universidad señalaron que ya se están adaptando las propuestas académicas, con nuevas carreras y diplomaturas vinculadas a la minería, la energía y la perforación.

Una red amplia de oportunidades laborales

El potencial del sector también se refleja en la diversidad de perfiles que demanda. La vicegobernadora Hebe Casado destacó que la minería y la energía requieren una amplia red de proveedores, que incluye desde servicios logísticos y de alimentación hasta profesionales técnicos, ingenieros y personal de salud.

Sin embargo, el acceso a estas oportunidades dependerá de la preparación del entramado productivo y del cumplimiento de estándares, especialmente en materia ambiental y de calidad.

Con este nuevo clúster, Mendoza apuesta a anticiparse a esa demanda y construir una base sólida de proveedores locales capaces de integrarse a una industria en crecimiento y con fuerte proyección regional.