Nuevo acuerdo entre Impulsa Mendoza y Kobrea busca transformar la minería en Mendoza

Impulsa Mendoza y Kobrea Exploraciones Argentina firmaron un acuerdo de colaboración para avanzar en el desarrollo de la actividad minera en Mendoza, con foco en la generación de conocimiento técnico y la implementación de estándares comunes.

El convenio establece un marco de trabajo orientado al intercambio de experiencias y la promoción de buenas prácticas bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), en un contexto donde el sector exige mayor previsibilidad y rigor técnico.

El acuerdo permite estructurar una agenda conjunta entre ambas entidades para avanzar en la mejora de procesos, el desarrollo de estándares técnicos y la generación de información clave para la actividad minera en la provincia.

Sebastián Piña, CEO de Impulsa Mendoza, explicó: “ Este tipo de acuerdos nos permite ordenar el trabajo con las empresas y avanzar en estándares comunes. Para el desarrollo del sector es clave mejorar la calidad de la información y generar mayor previsibilidad en los procesos.”

La iniciativa apunta a dar mayor solidez a los proyectos mineros mediante herramientas técnicas y criterios claros, en un escenario donde la articulación entre actores resulta cada vez más necesaria para garantizar eficiencia y transparencia.

Un paso hacia una minería más articulada y con estándares sostenibles

El entendimiento entre ambas organizaciones se inscribe en una estrategia de articulación público-privada que busca acompañar el crecimiento del sector minero en Mendoza con bases más sólidas. La coordinación entre empresas y organismos permite no solo optimizar procesos, sino también alinear objetivos en torno a estándares ambientales y sociales cada vez más exigentes.

En este marco, el acuerdo refuerza la importancia de generar conocimiento técnico y consolidar vínculos institucionales para sostener el desarrollo de la actividad en el largo plazo. La apuesta está puesta en construir un ecosistema minero más previsible, transparente y competitivo, capaz de responder a las demandas actuales del sector y de la sociedad.