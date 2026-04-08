8 de abril de 2026 - 11:51

Impulsa Mendoza lanza un nuevo módulo para formar proveedores mineros en Uspallata

El programa Proyecta Proveedores abre inscripciones para su segunda etapa, con capacitación gratuita para emprendedores y pymes que quieren trabajar en minería.

Impulsa Mendoza ofrece una nueva capacitación para proveedores de minería

Impulsa Mendoza ofrece una nueva capacitación para proveedores de minería

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En un contexto de creciente desarrollo de la minería, Impulsa Mendoza avanza con una nueva instancia de formación para potenciar proveedores locales. Se trata del segundo módulo del programa Proyecta Proveedores Uspallata, una iniciativa que busca preparar a emprendedores y empresas para insertarse en mercados más exigentes.

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La propuesta forma parte del ciclo “Impulsando el Conocimiento” y se desarrolla en articulación con la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM) y la Fundación Mujeres Que Inspiran. El objetivo es brindar herramientas concretas para que los actores locales comprendan el funcionamiento del sector y puedan competir en la cadena de valor minera.

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Capacitación para profesionalizar la oferta local

El nuevo módulo, titulado “Preparando tu empresa para nuevas oportunidades productivas”, estará enfocado en fortalecer la gestión empresarial y mejorar la competitividad de los potenciales proveedores.

Durante la capacitación se abordarán temas clave como la formalización de negocios, la planificación financiera y el uso de herramientas administrativas simples y escalables. Además, se trabajará en la elaboración de propuestas comerciales profesionales y en la incorporación de nociones básicas de calidad y estándares.

“Estamos entrando en un nuevo ciclo de desarrollo basado en una minería moderna y sostenible. Para aprovechar las oportunidades que se vienen, es clave estar preparados, formados y comprometidos con los más altos estándares”, señaló Sebastián Piña, CEO de Impulsa Mendoza.

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Formación con impacto territorial y cupos limitados

El programa está estructurado en tres módulos secuenciales. Tras la finalización del primero —centrado en la comprensión de la industria minera —, esta segunda etapa profundiza en aspectos prácticos vinculados al desarrollo empresarial.

Cada módulo incluye cinco encuentros presenciales, con una clase semanal de tres horas, que se dictarán en las oficinas de Impulsa Mendoza en Uspallata. El inicio está previsto para el 16 de abril a las 15 y los cupos son limitados.

Las preinscripciones estarán abiertas hasta el 14 de abril a las 13:30, a través de este formulario online.

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Una apuesta a fortalecer el entramado productivo local

El ciclo apunta a generar un ecosistema de proveedores locales capaces de integrarse de manera sostenible a proyectos mineros y otras cadenas de valor de mayor escala.

Entre sus objetivos se destacan la formación de emprendedores con visión estratégica, la profesionalización de microempresas y pymes, y la incorporación de estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad.

La iniciativa pone especial foco en la participación de emprendimientos liderados por mujeres y jóvenes, así como en empresas que buscan diversificar sus mercados o desarrollar servicios vinculados a la minería.

Con este tipo de propuestas, el programa busca no solo mejorar la competitividad, sino también promover el empleo, el arraigo territorial y la generación de valor agregado en Uspallata.

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