Minería en Mendoza: PSJ Cobre Mendocino arma sus equipos técnicos y suma a 300 especialistas mendocinos

PSJ Cobre Mendocino avanza en una etapa decisiva para el desarrollo de la minería en Mendoza tras la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La empresa inició la actualización de factibilidad con una marcada participación de firmas y profesionales de la provincia.

El proceso, que se extenderá por aproximadamente un año, será importante para definir los detalles técnicos de la futura construcción de la mina. La compañía apuesta a que la mayor parte de los contratos queden en manos mendocinas, consolidando al proyecto como un dinamizador de la economía local.

Luego de obtener la DIA, PSJ Cobre Mendocino comenzó la planificación de la actualización de factibilidad , una instancia técnica central para avanzar hacia la construcción de la mina en Mendoza. La etapa contempla la definición de aspectos de ingeniería, estudios complementarios y trabajos específicos que permitan ajustar el diseño final del proyecto minero.

La empresa conformó equipos técnicos integrados en su mayoría por compañías locales , fortaleciendo el entramado productivo provincial. Participan Distrocuyo , con más de 50 personas afectadas; GT Ingeniería , con 25 especialistas; Alex Stewart International Argentina , con 100 profesionales; K night Piesold , con más de 50; y Gestión Compensaciones & Capital Humano , con 45 personas. En total, alrededor de 300 especialistas trabajan actualmente vinculados a esta instancia. Además, Conosur , con base en Mendoza, se incorporará para tareas de infill.

Fabián Gregorio, CEO de PSJ, sostuvo: “ Desde PSJ reafirmamos nuestro compromiso con Mendoza y con el desarrollo de su entramado productivo. Salvo algunos casos puntuales vinculados a especialidades propias de una industria nueva en la Provincia, apuntamos a que al menos el 90% de los contratos se realicen con empresas mendocinas, priorizando la capacidad y la experiencia. En este marco, PSJ ha iniciado su actualización de factibilidad integrando talento local, concurso de precios, competitividad y trayectoria con estándares internacionales”.

Fabián Gregorio CEO de PSJ El CEO de PSJ dio datos sobre el impacto en la economía real que tendrá el proyecto de cobre Los Andes / Daniel Caballero

Además, agregó: “Hasta el momento, se suman de manera indirecta al equipo que ya viene trabajando en el Proyecto, aproximadamente 300 profesionales especializados de empresas de amplia trayectoria en la Provincia. Esto es un claro ejemplo del empleo indirecto que genera la minería. Cabe destacar que este es el inicio de la conformación de los equipos técnicos, cuando se realicen búsquedas laborales activas se informará mediante los canales oficiales”.

Impacto económico y empleo: el efecto de PSJ Cobre Mendocino en Mendoza

La actualización de factibilidad define aspectos técnicos y también impulsa el movimiento económico en Mendoza. La participación de unas 300 personas especializadas refleja el alcance del empleo indirecto que genera la minería incluso antes del inicio de la construcción.

El objetivo de que al menos el 90% de los contratos se concreten con empresas mendocinas fortalece el desarrollo de proveedores locales, servicios técnicos y profesionales vinculados a la actividad. Este enfoque busca consolidar capacidades en la provincia y generar oportunidades sostenidas en el tiempo.

A medida que avance esta etapa, el proyecto continuará ampliando su impacto en el empleo y en la economía provincial. La minería, en este contexto, se posiciona como una actividad estratégica para diversificar la matriz productiva de Mendoza, con participación directa del talento local y empresas con trayectoria en la provincia.