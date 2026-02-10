Glaciares: crece el respaldo empresario al debate por una ley más clara y eficaz

La discusión por los glaciares suma el apoyo de CAMEM, que pidió reglas más precisas para proteger el recurso y dar previsibilidad.

La discusión en el Congreso Nacional por la adecuación de la Ley de glaciares sumó el respaldo de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CAMEM), que apoyó el tratamiento del proyecto y una eventual aprobación que permita dotar de mayor precisión y eficacia a la norma vigente, sin resignar la tutela ambiental ni el desarrollo productivo.

A través de un comunicado, la entidad empresaria sostuvo que la actual Ley 26.639 “abunda en imprecisiones y vacíos conceptuales” que terminan conspirando contra su objetivo central: la protección efectiva de los glaciares como reservas estratégicas de agua. En ese marco, si bien CaMEM afirmó compartir el “espíritu de tutela y regulación” de la ley, advirtió que su aplicación práctica ha demostrado ser ineficaz.

“La norma ha devenido en una ley ineficaz dada la ausencia de claridad conceptual, en especial al momento de definir figuras clave como los glaciares de escombros y el ambiente periglacial”, señalaron desde la Cámara. Según explicaron, estas indefiniciones afectan la seguridad jurídica que requieren las inversiones en las provincias del oeste argentino y generan un efecto paradójico: dificultan la protección concreta de los propios glaciares.

Minería y marco constitucional Desde CaMEM remarcaron el encuadre constitucional del debate y recordaron que los recursos naturales, incluidos los glaciares, pertenecen a las provincias conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional. Por ese motivo, plantearon que la Nación debe fijar presupuestos mínimos ambientales que funcionen como un piso normativo, sobre el cual cada provincia pueda complementar, agravar o adecuar su regulación.

En ese punto, la Cámara fue crítica del enfoque de la ley original. Según el comunicado, la normativa vigente estableció prohibiciones y restricciones máximas, “definitivas e imposibles de complementar por las provincias”, lo que implicó —a su entender— un desconocimiento de las facultades constitucionales de los Estados provinciales. “Los presupuestos mínimos deben ser un umbral, no un techo”, enfatizaron.