Argentina registró un aumento interanual de 9,6% en carga aérea internacional

El tráfico de carga aérea internacional en América Latina y el Caribe creció 2,9% interanual en noviembre. Perú, Chile, Panamá y Argentina son los principales motores del repunte, según datos del sector.

El tráfico de carga aérea internacional desde, hacia y dentro de América Latina y el Caribe registró en noviembre de 2025 un crecimiento interanual de 2,9%, medido en toneladas métricas transportadas, al alcanzar un total de 358.440 toneladas. Los datos surgen de la Asociación de Líneas Aéreas de América Latina y el Caribe (ALTA).

El resultado representó una mejora frente a octubre, cuando el crecimiento había sido de 0,9%. El repunte estuvo concentrado en cuatro mercados: Perú (+30%), Panamá (+10,8%), Argentina (+9,6%) y Chile (+9,3%). En contraste, Brasil y Colombia, los dos mayores mercados de la región, registraron nuevas contracciones interanuales.

Carga aérea internacional por países Carga aérea internacional. ALTA Perú mostró su mejor desempeño de 2025, impulsado por mayores flujos con Estados Unidos, Ecuador y Colombia. El mercado Perú–Estados Unidos, que concentra casi la mitad de la carga internacional del país, creció cerca de 30% interanual, con un fuerte aumento en la ruta Lima–Miami. Chile, por su parte, alcanzó un crecimiento de 9,3% interanual y cortó una racha de nueve meses consecutivos de caídas, también motorizado por el aumento de los envíos hacia Estados Unidos.

Panamá movilizó 22.926 toneladas métricas, con un crecimiento interanual de 10,8%, mientras que Argentina transportó 20.035 toneladas, con una suba destacada en las exportaciones aéreas. México registró un crecimiento de 3,9%, el más alto desde junio, asociado al aumento de los flujos con Estados Unidos y China.

En sentido contrario, Brasil volvió a contraerse, con una caída interanual de 5,6%, afectado principalmente por la baja en los flujos con Estados Unidos. Colombia también registró una disminución interanual, concentrada en las exportaciones aéreas hacia ese mismo destino.