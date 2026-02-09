Aerolíneas Argentinas suma vuelos directos desde el interior a Miami para ver los partidos del Mundial 2026

Al esquema de vuelos, se sumaron tres provincias que tendrán conexión directa con Estados Unidos para ver a la Scaloneta en la competencia.

Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de nuevos vuelos que conectaran a las ciudades de Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami.

Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de nuevos vuelos internacionales desde el interior del país con motivo del próximo Mundial de Fútbol, con el objetivo de ampliar la conectividad internacional y facilitar el traslado de hinchas argentinos hacia Estados Unidos.

A partir del 8 de junio, la compañía conectará a las ciudades de Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami.

Nueva oferta de vuelos hacia Miami por el Mundial Según informaron fuentes de la empresa a la Agencia Noticias Argentinas, los servicios operarán con una escala técnica en Punta Cana, con las siguientes frecuencias: desde Córdoba, dos vuelos semanales los lunes y miércoles; desde Rosario, tres frecuencias semanales los martes, viernes y domingos; y desde Tucumán, dos vuelos semanales los jueves y sábados.

Además de nuestros vuelos a Dallas, Kansas y Miami para acompañar a la Selección en la primera fase y la operación regular desde… pic.twitter.com/l6NRsUiq9E — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) February 9, 2026 Con este anuncio, Aerolíneas Argentinas operará un total de 29 vuelos semanales a Miami, lo que implica un 93% de aumento en comparación con la programación de 2025 a ese destino. La oferta se completa con 20 vuelos semanales a Miami desde Buenos Aires y dos vuelos directos desde Córdoba.

La incorporación del vuelo directo Córdoba–Miami, que comenzará a operar en junio y se mantendrá luego como ruta regular. El plan además incluye servicios directos a Kansas y Dallas, para acompañar a la Selección Argentina durante la primera fase del Mundial.