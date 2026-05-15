Banco Supervielle presentó en Mendoza su alianza con Aerolíneas Argentinas para clientes Identité

En una tarde noche especial, Banco Supervielle reunió a clientes Identité y empresas amigas en Villa Elina, Luján de Cuyo, para presentar su nueva alianza estratégica con Aerolíneas Argentinas . La propuesta permite sumar millas Aerolíneas Plus a partir de los consumos realizados con tarjetas seleccionadas del banco, en una iniciativa que busca transformar las compras cotidianas en nuevas experiencias de viaje.

Banco Supervielle reunió a autoridades y clientes en una velada especial

Banco Supervielle y los deportes mendocinos, una alianza que crece con ritmo

Los invitados disfrutaron de una propuesta exclusiva de Banco Supervielle, con beneficios, gastronomía y networking.

El encuentro se desarrolló en una gran carpa especialmente ambientada, con una puesta de inspiración italiana, música en vivo y una propuesta gastronómica pensada para agasajar a los invitados. La recepción comenzó con fiambres seleccionados, continuó con pastas y risotto, y cerró con café y tiramisú, en sintonía con el espíritu cálido y sofisticado de la velada.

Durante el evento, Fabiola Sosa , Gerente Divisional de Banco Supervielle, y Laura Flori, Líder Segmento Identité, dieron la bienvenida a los asistentes y compartieron los detalles de este nuevo programa, que busca sumar valor a la experiencia de los clientes.

Según explicó Laura Flori, la alianza permitirá a los clientes Identité sumar millas Aerolíneas Plus con cada compra realizada con tarjetas Visa Signature, Mastercard Black, Visa Platinum y Mastercard Platinum. La dinámica del programa fue presentada como una propuesta simple y cercana a la vida cotidiana de los clientes: cada dólar de consumo equivale a una milla.

SOCIALES- Superv 19- portada A Fabiola Sosa y Laura Flori compartieron con los invitados los detalles de la nueva alianza estratégica con Aerolíneas Argentinas. Ramiro Gómez / Los Andes

La adhesión al programa es 100% digital, a través de la App o de Online Banking de Banco Supervielle, y permite acumular millas de manera automática. Las millas podrán ser canjeadas por pasajes nacionales e internacionales, a través de la red de vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Además, la iniciativa contempla promociones conjuntas, facilidades de financiación para la compra de pasajes, 6 cuotas sin interés durante mayo y hasta 12 cuotas durante esta semana. También suma beneficios en servicios turísticos y la posibilidad de emitir pasajes combinando millas y pesos.

Mendoza, una plaza clave para Supervielle

La elección de Mendoza como escenario del lanzamiento también fue uno de los puntos destacados de la noche. Fabiola Sosa subrayó que la provincia ocupa un lugar estratégico para Banco Supervielle y remarcó la importancia de seguir fortaleciendo el vínculo con sus clientes locales.

“Banco Supervielle elige Mendoza para lanzar este programa porque es una provincia muy importante, ya que es el banco número uno en la provincia. Este programa agrega gran valor a nuestra propuesta para los clientes”, expresó.

En esa línea, agregó que el objetivo de la entidad es ir más allá de los servicios financieros tradicionales. “Buscamos no solo otorgar servicios financieros a nuestros clientes: buscamos que vivan las mejores experiencias y estén satisfechos con la propuesta de valor del banco”, señaló.

Desde la mirada institucional, la alianza también se integra a una estrategia más amplia del banco. “Este acuerdo refleja nuestra convicción de que los beneficios financieros deben traducirse en experiencias reales. Queremos convertir a Supervielle en un banco cada vez más atractivo, que acompañe el día a día de nuestros clientes”, afirmó Paco Manríquez, CEO de Banco Supervielle, en el marco del anuncio oficial de la alianza.

Una experiencia de cercanía y atención personalizada

La tarde noche en Villa Elina reflejó el espíritu de una entidad que apuesta por el contacto presencial, la cercanía y la atención diferencial. En un contexto en el que los servicios financieros avanzan cada vez más hacia la digitalización, Banco Supervielle puso en valor la importancia de generar espacios de encuentro reales, donde el vínculo con los clientes pueda fortalecerse desde la experiencia.

Con una gran concurrencia de clientes y empresas amigas, la propuesta combinó información, beneficios, networking y hospitalidad. Los invitados disfrutaron de un servicio cuidado, una ambientación sofisticada y momentos de intercambio con referentes del banco.

SOCIALES- Superv 16A Entre música, gastronomía y encuentro, Banco Supervielle celebró una experiencia especial para sus clientes. Ramiro Gómez / Los Andes

La incorporación a Aerolíneas Plus se suma a los beneficios de viaje que ya forman parte de la propuesta Identité, como el acceso a salones VIP en aeropuertos del país y del mundo, seguros de viaje y Fast Pass en Ezeiza, con prioridad en controles migratorios.

Supervielle y Aerolíneas Argentinas: una alianza con valor real

Desde Aerolíneas Argentinas, el acuerdo se enmarca en una estrategia de fortalecimiento del programa Aerolíneas Plus y de expansión de alianzas que mejoran la experiencia de sus pasajeros.

“Esta alianza nos permite ampliar el alcance de Aerolíneas Plus y acercar beneficios concretos a nuestros pasajeros, integrando la experiencia de viaje con el día a día de los clientes”, señaló Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas.

LA- SOCIALES- SUPERV 20 Paco Manríquez, CEO de Banco Supervielle, y Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas, sellaron una alianza estratégica que permitirá a los clientes premium del banco sumar millas Aerolíneas Plus con sus consumos y acceder a nuevos beneficios de viaje. Gentileza Banco Supervielle.

El evento dejó en claro una premisa central: para Supervielle, la experiencia del cliente no termina en una operación bancaria, sino que se extiende a beneficios, acompañamiento y momentos especialmente diseñados para quienes forman parte de su comunidad.

Los mejores momentos de la noche

La presentación de la alianza entre Banco Supervielle y Aerolíneas Argentinas dejó postales de encuentro, networking y celebración en Villa Elina. Clientes Identité, empresas amigas y referentes del banco compartieron una tarde noche especial, con ambientación italiana, música en vivo y una propuesta gastronómica de alto nivel. Mirá la galería completa de Sociales y reviví los mejores momentos del evento.

SOCIALES- Superv 1A Daniela Irribarne, Edgardo Guerrini y Alicia Ravioli acompañaron la presentación de Banco Supervielle en Villa Elina. Ramiro Gómez / Los Andes

SOCIALES- Superv 2A Aymara Mañanet, Manu Palma, Gema Pineda y Ana Lovaglio disfrutaron de una tarde noche marcada por el encuentro y la buena compañía. Ramiro Gómez / Los Andes

SOCIALES- Superv 3A Verena Crespi y Mauricio Ruiz, presentes en la velada organizada por Banco Supervielle. Ramiro Gómez / Los Andes

SOCIALES- Superv 5A Orlando Altamirano, Valentina Altamirano y Martín Fernández, empresas amigas, fueron parte del encuentro en Villa Elina. Ramiro Gómez / Los Andes

SOCIALES- Superv 6 A Rosana Moretta, María Angélica Albera y Laura Serra, en una noche de networking y celebración junto a Banco Supervielle. Ramiro Gómez / Los Andes

SOCIALES- Superv 7A Pablo Cocucci, Gerardo Aguirre y Ernesto Isuani participaron de la presentación de la alianza entre Supervielle y Aerolíneas Argentinas. Ramiro Gómez / Los Andes

SOCIALES- Superv 8A Arnaldo Jaleff y Luciano Pilla, presentes en una tarde noche especial para clientes Identité. Ramiro Gómez / Los Andes

SOCIALES- Superv 10A Mackenna Gauna, Virginia Lavilla, Paula Marañón y Andrés Carnevale disfrutaron de la propuesta social en Villa Elina. Ramiro Gómez / Los Andes

SOCIALES- Superv 11A Eliana Merlo, Celina Merlo, Ana Lovaglio, Fabiola Sosa y Leonardo Andreu, durante el encuentro de Banco Supervielle. Ramiro Gómez / Los Andes

SOCIALES- Superv 13A Gabriela Goncalves, Santiago Ribisich y Mercedes Gabrielli acompañaron la convocatoria de Banco Supervielle. Ramiro Gómez / Los Andes