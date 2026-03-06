Banco Supervielle reunió a autoridades y clientes en una velada especial

En el elegante entorno del Garden Hualta Hotel, Banco Supervielle realizó un encuentro especial que reunió a clientes, empresarios y referentes del ámbito público y privado en una velada pensada para celebrar la Vendimia y fortalecer vínculos con el entramado productivo de la región.

La cita comenzó a las 20 horas y contó con la presencia de autoridades del banco, representantes de distintos sectores empresariales y funcionarios provinciales, entre ellos el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro Tadeo García Zalazar, el intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli y el intendente de Guaymallén Marcos Calvente.

La propuesta incluyó una cálida recepción, ambientación especial, música y un agasajo gastronómico que acompañó la noche en un clima distendido que favoreció el intercambio entre los asistentes.

Durante el encuentro, el presidente y fundador del banco, Patricio Supervielle, compartió unas palabras con los presentes y destacó el momento que atraviesa la entidad frente a un escenario económico en transformación. “El banco está preparado para un contexto más competitivo. Más allá de las herramientas financieras, lo que realmente construye vínculos es la confianza”, señaló.

En ese sentido, destacó el acompañamiento al sector vitivinícola y a la matriz productiva regional: “Entendemos las necesidades del sector vitivinícola y buscamos acompañar con soluciones ágiles y simples”.

Patricio Supervielle dedicó unas palabras de optimismo sobre la economía y destacó el propósito del banco de acompañar el escenario económico en transformación.

Una mirada optimista sobre la economía

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo se refirió al rol de las instituciones financieras en el desarrollo productivo provincial y compartió una visión positiva sobre el escenario económico.

“La economía mendocina está compuesta principalmente por pymes. Supervielle es un banco que colabora con la matriz productiva mendocina, que hoy está en reformulación”, expresó, antes de cerrar su intervención con un brindis: “¡Feliz Vendimia a todos!”.

El compromiso con la comunidad

El cierre estuvo a cargo de Fabiola Sosa, gerente divisional de Banco Supervielle, quien destacó el propósito del banco de acompañar el desarrollo de sus clientes y de la comunidad.

Sosa subrayó el espíritu de la celebración vendimial: “La Vendimia representa valores como el esfuerzo y el trabajo, que también forman parte de nuestra identidad. Hoy hacemos una pausa para disfrutar, acompañar a nuestros clientes y mostrar el potencial de Mendoza”. Además, agregó que Vendimia "es el escenario ideal para mostrar al país y al mundo el enorme potencial productivo de Mendoza, consolidando la posición de la institución como el banco privado número uno de la provincia, siempre presente en la agenda vendimial”.

“Nuestro propósito es ofrecer soluciones financieras y retribuir la confianza de quienes nos eligen. Por eso acompañamos no solo a clientes, sino también a clubes y organizaciones de la comunidad”, afirmó.

SOCIALES- SUPERV- 11 Fabiola Sosa, gerente divisional de Banco Supervielle, agradeció la compañía y predisposición de los clientes en este gran evento. Daniel Caballero/ Los Andes

Brindis vendimiales y networking

La velada reunió a autoridades provinciales, empresarios, clientes y referentes del ámbito social en un ambiente distendido que combinó networking, gastronomía y celebración vendimial. Mirá quiénes participaron del encuentro organizado por Banco Supervielle en el Garden Hualta.

SOCIALES- SUPERV- 8 Matías Supervielle junto a Julio Colman, José Parlavecchio y Claudio Burrelo, de Genco. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- SUPERV- 10 Patricio Supervielle, presidente y fundador del banco, junto al gobernador Alfredo Cornejo, intendentes y autoridades del Banco. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- SUPERV- 12 Alejandro Martín, Axel Maldonado, Hugo Goransky y Néstor Nardella no quisieron perderse este gran evento. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- SUPERV- 13 Laura Muchnik y Pablo Aristizabal, presentes en la velada ofrecida por Banco Supervielle. Daniel Caballero/ Los Andes