Lotería de Mendoza participó del debate nacional sobre apuestas y juego responsable junto a clubes, medios e influencers

En el marco del Día Internacional del Juego Responsable, representantes de sitios de juego online legal y loterías estatales de todo el país participaron de un encuentro en el Hipódromo de Palermo para alinear criterios, estrategias y campañas de prevención orientadas a fortalecer una industria más segura y transparente.

La provincia de Mendoza estuvo presente en el debate, que reunió a los principales actores del ecosistema del juego, entre ellos dirigentes de los clubes Boca Juniors, River Plate, Independiente y Racing Club; medios como La Nación, Clarín, Infobae y TNT Sports; y creadores de contenido vinculados a Luzu TV, Vorterix y Blender.

El eje de la jornada giró en torno a la reputación del sector, la comunicación responsable en un año mundialista y la necesidad de diferenciar el juego legal —que opera bajo regulación, control e inversión en prevención— del clandestino, que carece de supervisión. También aportaron su mirada profesionales de la salud y representantes de redes sociales.

Uno de los momentos más destacados fue la entrevista al streamer Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, quien en 2025 fue denunciado por promocionar un sitio ilegal y reflexionó públicamente sobre su experiencia: “Tengo que ser más responsable y cuidar a la gente, porque nosotros vivimos de nuestros seguidores”.

Por parte de Mendoza, participó la presidenta de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Ida López , quien subrayó que “el juego responsable es el eje transversal de nuestra gestión”. En esa línea, destacó que la protección de menores de 18 años, la lucha contra el juego ilegal, la publicidad responsable, la innovación y una regulación adecuada constituyen los principales desafíos hacia 2026.

Del encuentro formaron parte presidentes de loterías de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, San Juan, Jujuy y Santiago del Estero, además de representantes de otras jurisdicciones provinciales y autoridades de juego de Paraguay, Uruguay y Chile. También participaron operadores y marcas del sector, junto a bancos y cámaras empresarias.

En ese marco, Ricardo Benedicto, presidente de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos, afirmó que la industria atraviesa “una transformación profunda” y remarcó la importancia de sostener estándares de profesionalismo, responsabilidad y transparencia para mantener la confianza social.

Durante la jornada se abordaron temáticas vinculadas al rol social de la industria, el marketing responsable, la opinión pública, el impacto en jóvenes y entornos digitales, la psicología aplicada al juego, la publicidad en eventos deportivos y la relación de los clubes con sponsors de apuestas.

El encuentro concluyó con un mensaje común: fortalecer un ecosistema de juego seguro, promover campañas de concientización y recordar que los sitios legales en Argentina son aquellos terminados en “.bet.ar”, bajo regulación oficial.