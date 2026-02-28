Banco Ciudad lanza nuevos préstamos personales para empleados públicos de Mendoza

La entidad ofrece financiamiento de hasta $100 millones, con gestión digital y beneficios exclusivos para trabajadores del sector público provincial.

El Banco Ciudad dispone de nuevos préstamos personales de hasta $100 millones, específicos para empleados de organismos públicos.

El Banco Ciudad dispone de nuevos préstamos personales de hasta $100 millones, específicos para empleados de organismos públicos, que incluye a quienes se desempeñan en distintas áreas de gobierno y poderes del estado mendocinos, a los que se accede ágilmente de forma digital a través de la web de la entidad o presencial en la sucursal del Ciudad en la calle Catamarca 32, Mendoza Capital.

Esta propuesta surge a partir de un acuerdo entre el Banco Ciudad y el Gobierno de Mendoza, mediante el cual los empleados del sector público mendocino que acrediten o comiencen a acreditar sus haberes en Banco Ciudad podrán acceder a líneas de crédito preferenciales, con la modalidad de retención de haberes; también quienes realicen la apertura de un paquete de productos ()* en el Banco cuentan con financiamiento para distintos proyectos o destinos, incluida la cancelación de deudas o préstamos preexistentes.

De esta manera, cerca de 100 mil empleados que se desempeñan en diversas áreas como Hospitales, Policía, Escuelas o el Poder Judicial, entre otros, pueden solicitar hasta $100 millones para utilizar con libre destino, a un plazo máximo de 48 meses, y también acceder a tarjetas de crédito sin comisión de renovación.

Para el ejemplo de un préstamo de $10 millones, con tasa fija del 54% (TNA)(**), la cuota mensual es de $599.451, al plazo máximo de 48 meses.

Los créditos están disponibles en la sucursal de Mendoza del Banco Ciudad (Catamarca 32, Mendoza Capital) o por la web en: