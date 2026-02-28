28 de febrero de 2026 - 00:00

Banco Ciudad lanza nuevos préstamos personales para empleados públicos de Mendoza

La entidad ofrece financiamiento de hasta $100 millones, con gestión digital y beneficios exclusivos para trabajadores del sector público provincial.

El Banco Ciudad dispone de nuevos préstamos personales de hasta $100 millones, específicos para empleados de organismos públicos.

El Banco Ciudad dispone de nuevos préstamos personales de hasta $100 millones, específicos para empleados de organismos públicos.

Foto:

Por Redacción

El Banco Ciudad dispone de nuevos préstamos personales de hasta $100 millones, específicos para empleados de organismos públicos, que incluye a quienes se desempeñan en distintas áreas de gobierno y poderes del estado mendocinos, a los que se accede ágilmente de forma digital a través de la web de la entidad o presencial en la sucursal del Ciudad en la calle Catamarca 32, Mendoza Capital.

Leé además

vuelve sabores mendocinos, un clasico de mcdonalds

Vuelve Sabores Mendocinos, un clásico de McDonald's
monologos heroicos, los superheroes como nunca los viste: humor sin capa en el escenario

"Monólogos Heroicos", los superhéroes como nunca los viste: humor sin capa en el escenario

Por Redacción

Esta propuesta surge a partir de un acuerdo entre el Banco Ciudad y el Gobierno de Mendoza, mediante el cual los empleados del sector público mendocino que acrediten o comiencen a acreditar sus haberes en Banco Ciudad podrán acceder a líneas de crédito preferenciales, con la modalidad de retención de haberes; también quienes realicen la apertura de un paquete de productos ()* en el Banco cuentan con financiamiento para distintos proyectos o destinos, incluida la cancelación de deudas o préstamos preexistentes.

De esta manera, cerca de 100 mil empleados que se desempeñan en diversas áreas como Hospitales, Policía, Escuelas o el Poder Judicial, entre otros, pueden solicitar hasta $100 millones para utilizar con libre destino, a un plazo máximo de 48 meses, y también acceder a tarjetas de crédito sin comisión de renovación.

Para el ejemplo de un préstamo de $10 millones, con tasa fija del 54% (TNA)(**), la cuota mensual es de $599.451, al plazo máximo de 48 meses.

Los créditos están disponibles en la sucursal de Mendoza del Banco Ciudad (Catamarca 32, Mendoza Capital) o por la web en:

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

feliz dia llega a cuyo: sutottos presenta su nuevo espectaculo de humor en gira regional

"Feliz Día" llega a Cuyo: Sutottos presenta su nuevo espectáculo de humor en gira regional

Por Redacción
magia mental y humor: tras su premio internacional y gira nacional, el regreso de saitta a mendoza

Magia mental y humor: Tras su premio internacional y gira nacional, el regreso de Saitta a Mendoza

Por Redacción
territorio yacopini presento la nueva era electrica de chevrolet en mendoza

Territorio Yacopini presentó la nueva era eléctrica de Chevrolet en Mendoza

Por Redacción
nueva edicion del brindis de las reinas, a beneficio de fundavita en san martin

Nueva edición del Brindis de las Reinas, a beneficio de Fundavita en San Martín

Por Redacción