Llega una nueva edición de UPSTAIRS en Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton

El próximo sábado 6 de junio llega una nueva edición UPSTAIRS.
La propuesta vuelve al formato indoor con una edición especial en el subsuelo del Hualta Winery Hotel, donde la música house, la gastronomía y la coctelería se combinarán en una experiencia nocturna que reunirá a referentes de la escena electrónica local y nacional.
El próximo sábado 6 de junio llega una nueva edición UPSTAIRS.
Continuando con el ciclo indoor, el evento tendrá lugar en el subsuelo del Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.
El Line Up de esta edición contará con ETTA! (BA), Ale Castro y Melanie Camsen.
Música House, Gastronomía y Coctelería en una noche imperdible.
Ficha del Evento:
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Evento solo para mayores de 22 años. No se suspende por mal tiempo.