30 de mayo de 2026 - 00:00

El espectáculo teatral Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios vuelve a Mendoza con una función especial en el Auditorio Ángel Bustelo.

El fenómeno Mundo K-Pop siguue sumando fanáticos de todas las edades y ofrecerá una única función en la provincia, el viernes 19 de junio, a las 19 horas. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

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Una aventura entre música, humor y magia

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Basada en la película animada y el mundo KPop, el musical traza la historia de un grupo de talentosas chicas K-pop que, en pleno auge de su carrera, se enfrentan a un inesperado desafío: Los Saya Boys, un misterioso equipo de “demonios” musicales que buscan conquistar a la humanidad a través de su sonido hipnótico.

Entre coreografías de alto impacto, humor y batallas cargadas de magia, las protagonistas descubrirán que la verdadera fuerza no está en la rivalidad, sino en la amistad, la aceptación y la importancia de unirse a pesar de las diferencias. Un musical para toda la familia, lleno de energía, humor y emoción, que nos invita a creer que juntos siempre somos mejores.

“Mundo KPop: Cazadoras de Demonios” fusiona elementos del musical moderno con la estética del animé, vestuarios vibrantes, efectos visuales y rutinas de baile inspiradas en los grandes grupos de la ola coreana. Con un elenco joven y talentoso, la puesta promete un show dinámico y emocionante, ideal para fans del género y para quienes buscan una experiencia diferente y visualmente impactante.

La obra propone un mensaje profundo sobre la identidad, el trabajo en equipo y el poder de creer en uno mismo. Una historia que resuena con las nuevas generaciones y que invita a toda la familia a disfrutar del viaje. Una propuesta original, vibrante y llena de fantasía.

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