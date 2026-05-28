Joaquín Furriel llegará a Mendoza con una obra de teatro que promete pura intensidad:

"La verdadera historia de Ricardo III”, basada en "Ricardo III" de William Shakespeare, desembarca en Mendoza con una impactante versión protagonizada por Joaquín Furriel y un destacado elenco.

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La obra, traducida por Lautaro Vilo, cuenta con dramaturgia de Adrià Reixach y dirección escénica de Calixto Bieito.

Como parte de su gira nacional, se presentará en el teatro Mendoza y suma una nueva función. El viernes 26 de junio, a las 21 horas. Y el sábado 27 y domingo 28 de junio, a las 20 horas. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar a precios accesibles desde $34.000.

Se trata de una producción de alto nivel que promete una experiencia teatral intensa, contemporánea y ya se posiciona como lo más destacado de la temporada.

Bajo la dirección del prestigioso director español Calixto Bieito, esta adaptación propone una mirada actual sobre uno de los personajes más oscuros y fascinantes de la dramaturgia universal. La historia se inicia en agosto de 2012, cuando los restos del rey Ricardo III son hallados en un estacionamiento de Leicester, un hecho real que sirve como punto de partida para una profunda exploración sobre el poder, la ambición y la naturaleza del mal.

La obra se sumerge en la figura de Ricardo, protagonizado por Joaquín Furriel, un líder deforme y despiadado, cuya ambición lo lleva a cometer actos extremos en su camino hacia el trono. A través de una puesta cruda y reflexiva, el espectáculo indaga en la maldad humana como parte inherente de nuestra condición, planteando interrogantes sobre los límites entre el bien y el mal. “El infierno está vacío. Todos nuestros demonios están aquí”, resume uno de los conceptos centrales de esta versión.

Forman parte del elenco Luis Ziembrowski, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis “Luisón” Herrera y Silvina Sabater, quienes dan vida a esta potente tragedia con una interpretación coral de gran nivel.

La producción general está a cargo del Complejo Teatral Buenos Aires y Club Media, mientras que la producción local corresponde a Team 22.