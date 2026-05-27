Alarma frente al Teatro Colón por un bolso sospechoso con inscripciones árabes.

Un importante operativo de seguridad se desplegó este martes por la mañana frente al Teatro Colón luego de que apareciera un bolso sospechoso abandonado sobre la vía pública, lo que obligó a activar el protocolo por posible amenaza explosiva.
El operativo se desplegó en pleno centro porteño luego de que apareciera un paquete negro sobre la vereda. Descartaron la presencia de explosivos.
Un importante operativo de seguridad se desplegó este martes por la mañana frente al Teatro Colón luego de que apareciera un bolso sospechoso abandonado sobre la vía pública, lo que obligó a activar el protocolo por posible amenaza explosiva.
El procedimiento tuvo lugar sobre la calle Viamonte al 1100, precisamente en el ingreso al edificio de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional, donde trabajadores de edificios de la zona alertaron a las autoridades a través de un llamado al 911 tras detectar un bolso negro dejado por un hombre que luego se retiró del lugar.
Según trascendió, el objeto tenía inscripciones con palabras en árabe. En el operativo intervino el Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad.
Ante el riesgo potencial, los efectivos preservaron el área, establecieron un perímetro de seguridad y cortaron preventivamente el tránsito mientras los especialistas analizaban el paquete sospechoso.
Finalmente, los peritos determinaron que el contenido resultó ser una réplica de bomba aérea, sin carga explosiva ni sustancias peligrosas.
La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, encabezado por Sebastián Ramos, junto a la Secretaría N°4 de Esteban Murano. La causa fue caratulada como “intimidación pública”.