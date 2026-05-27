Trágico final: hallaron muerta a Ana Lía Corte tras 20 días de intensa búsqueda en Bariloche

Hallaron en el sur de Bariloche el cuerpo sin vida de Ana Lía Corte , la mujer de 52 años que era buscada intensamente desde hacía casi tres semanas. La noticia fue confirmada por familiares y allegados, quienes fueron convocados al lugar por la fiscal del caso, Betiana Cendón.

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El hallazgo ocurrió este martes en un sector de barrancos de La Barda, cercano al Cementerio Municipal de San Carlos de Bariloche, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre la presencia de restos humanos en el lugar. A partir de la denuncia, se desplegó un importante operativo policial y judicial que se extendió durante varias horas.

La investigación ahora quedó centrada en determinar las circunstancias de la muerte. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, los restos fueron trasladados a la morgue del hospital zonal, donde el Cuerpo Médico Forense realizará la autopsia para establecer la causa y la data del fallecimiento.

Ana Lía Corte había desaparecido el pasado 8 de mayo y desde entonces era intensamente buscada por familiares, amigos y fuerzas de seguridad. Durante las últimas semanas se realizaron rastrillajes y campañas de difusión en distintos puntos de Bariloche.

Ana Lía era practicante de trekking, esquí y profesora de yoga, según reveló su familia. Estaba casada y tenía un hijo de 12 años.

Tras la confirmación de la identidad, la familia expresó su dolor con un mensaje publicado en redes sociales: “Adiós Anita, te vamos a recordar siempre. Gracias por tu alegría infinita”.

Ana Lía Corte, la mujer de 52 años hallada muerta en Bariloche Ana Lía Corte, la mujer de 52 años hallada muerta en Bariloche Instagram

También habló su pareja, quien agradeció el acompañamiento recibido durante los días de búsqueda. “Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lía. El apoyo de todos fue mi cable a tierra”, expresó en otra historia de Instagram desde la cuenta donde divulgaban la búsqueda de la mujer.

Y agregó: “A mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor”.

La fiscalía continúa trabajando para esclarecer el caso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.