25 de mayo de 2026 - 08:52

Quién era el mendocino que murió tras caer con su Audi al zanjón: un grosero error delató al ladrón de sus pertenencias

Javier "El Oso" Aguiló (51) era un ingeniero que había viajado desde Buenos Aires, donde residía, para pasar el fin de semana largo en Mendoza. Un joven de 25 años fue detenido por "hurto calamitoso": dejó su DNI en la escena del accidente.

Javier Oso Aguiló, de 51 años, fallecido el 23 de mayo en un accidente en Godoy Cruz

Javier "Oso" Aguiló, de 51 años, fallecido el 23 de mayo en un accidente en Godoy Cruz

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Javier Oso Aguiló, de 51 años, fallecido el 23 de mayo en un accidente en Godoy Cruz

Javier "Oso" Aguiló, de 51 años, fallecido el 23 de mayo en un accidente en Godoy Cruz

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El último mensaje de Javier Aguiló: lo publicó horas antes del accidente fatal en Godoy Cruz

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La despedida de la novia de Javier Aguiló

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El Audi en el canal en Godoy Cruz

El Audi en el canal en Godoy Cruz

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Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La muerte de Osvaldo Javier "El Oso" Aguiló, un mendocino de 51 años radicado en Buenos Aires, derivó el sábado por la madrugada en un caso tan trágico como indignante en Godoy Cruz. Es que el hombre falleció tras caer con su auto a un canal aluvional y, mientras investigaban el hecho, los policías descubrieron que alguien habría aprovechado el accidente para robarle pertenencias cuando, por supuesto, ya no podía defenderse.

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Aguiló, conocido entre sus amigos como “Oso”, era ingeniero en sistemas, muy activo en redes sociales (especialmente en X) y había viajado de Buenos Aires a Mendoza junto a su novia Estefanía para pasar el fin de semana largo con familiares y amistades de la provincia.

La tragedia ocurrió pasadas las 4 de la madrugada del sábado, en la rotonda del Puente San Vicente y San Francisco de Asís.

El Audi en el canal en Godoy Cruz
El Audi en el canal en Godoy Cruz

El Audi en el canal en Godoy Cruz

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Audi A3 blanco que conducía "Oso" Aguiló circulaba hacia el sur por San Francisco de Asís cuando, al llegar a la rotonda, perdió el dominio del vehículo y terminó precipitándose al canal.

Personal policial, Bomberos y médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) descendieron hasta el lugar y constataron el fallecimiento del conductor de 51 años, cuyo cuerpo estaba dentro del automóvil.

Sin embargo, durante la inspección apareció un detalle que llamó la atención de los investigadores: Aguiló tenía los bolsillos "revueltos" y le faltaba documentación. Dentro del Audi encontraron además un DNI que no pertenecía a la víctima, sino a un joven de 25 años domiciliado en Godoy Cruz.

Javier "Oso" Aguiló, de 51 años, fallecido el 23 de mayo en un accidente en Godoy Cruz
Javier

Javier "Oso" Aguiló, de 51 años, fallecido el 23 de mayo en un accidente en Godoy Cruz

Horas después, mientras avanzaban las pericias en el lugar, ocurrió lo más llamativo del caso: el propio dueño del DNI regresó a la escena del accidente. No supo explicar convincentemente qué hacía allí y terminó despertando todavía más sospechas.

Los investigadores creen que el joven habría ingresado al vehículo luego del choque para sustraer objetos de valor aprovechando el obvio estado de indefensión de Aguiló. Por ese motivo fue detenido bajo la carátula de “hurto calamitoso”, una figura penal que contempla robos cometidos sobre personas imposibilitadas de defenderse.

De hecho, durante la requisa posterior, al delincuente le secuestraron una cartera negra con el logo de Audi y documentación del vehículo.

El último mensaje de Javier Aguiló antes del accidente en el que perdió la vida

La historia trágica de Aguiló impactó todavía más por el último mensaje que él publicó antes del accidente.

Horas previas al choque, el hombre de 51 años compartió en la red social X una imagen preparando un asado y escribió en su cuenta de X: “Esto es la puta vida”.

El último mensaje de Javier Aguiló: lo publicó horas antes del accidente fatal en Godoy Cruz
El último mensaje de Javier Aguiló: lo publicó horas antes del accidente fatal en Godoy Cruz

El último mensaje de Javier Aguiló: lo publicó horas antes del accidente fatal en Godoy Cruz

Además, tras conocerse la noticia del fallecimiento, su novia Estefanía publicó una emotiva despedida junto a una foto de ambos en Potrerillos: “La provincia que nos juntó hoy nos separa. Te voy a amar durante toda la vida en todas las vidas. Vas a ser siempre el hombre y la pancita más linda del mundo”.

La despedida de la novia de Javier Aguiló
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