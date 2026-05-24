24 de mayo de 2026 - 09:29

Cómo estará el tiempo este domingo y el feriado del 25 de mayo

El pronóstico anticipa jornadas frescas, con ascenso gradual de la temperatura y nevadas débiles en alta montaña.

Cómo estará el tiempo este domingo y el feriado del 25 de mayo.

Cómo estará el tiempo este domingo y el feriado del 25 de mayo.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo una jornada similar a la del sábado en Mendoza, pero con un leve ascenso de la temperatura.

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Según informó el organismo, se espera nubosidad variable, vientos moderados del sudeste y precipitaciones en alta montaña. Además, se registrarán heladas parciales durante las primeras horas del día. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima fue de 5°C.

En la zona cordillerana, el pronóstico indica cielo algo nublado y frío moderado, con desmejoramiento hacia el mediodía debido a nevadas débiles y dispersas. Las condiciones mejorarían durante la tarde.

Mendoza
Domingo fr&iacute;o en Mendoza.

Domingo frío en Mendoza.

El pronóstico del tiempo para el lunes

Para el lunes 25 de Mayo, feriado por el Día de la Revolución de Mayo, se espera poca nubosidad y escasos cambios en la temperatura, con vientos leves provenientes del noreste y cielo poco nuboso en cordillera. Durante esa jornada, la máxima será de 18°C y la mínima rondará los 6°C, con probabilidad de heladas parciales.

En tanto, para el martes, cuando se retomará la actividad laboral, Contingencias Climáticas pronosticó una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura.

Ese día habrá vientos leves del noreste y cielo poco nuboso en alta montaña. La máxima llegará a los 19°C y la mínima será de 7°C.

El estado de los pasos Internacionales

La Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor anunció que el Paso Internacional está habilitado en ambos sentidos las 24 horas y para todo tipo de vehículos.

Por su parte, el Paso Internacional Pehuenche también está habilitado, pero piden precaución ya que en la RN 145 hay algunos sectores en reparación. Los horarios del Paso:

  • Salida de Argentina de 09:00 a 18:00 horas.
  • Entrada a Argentina de 09:00 a 19:00 horas.

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