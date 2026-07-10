El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas estables, con máximas que oscilarán entre los 15°C y 17°C. Se mantendrán las nevadas en cordillera durante los próximos días.

Leve ascenso de la temperatura y nubosidad en Mendoza: así estará el tiempo este fin de semana

El fin de semana arrancará con un leve repunte de la temperatura en Mendoza. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan cambios significativos en las condiciones del tiempo, aunque la nubosidad será una constante durante los próximos días.

El pronóstico para este sábado anticipa un cielo parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. En tanto, en la zona de alta montaña continuarán las nevadas. La máxima será de 17°C y la mínima de 3°C.

Cómo estará el tiempo este domingo y lunes Para el domingo 12 de julio, el cielo continuará mayormente nublado y se prevé poco cambio en la temperatura. Se esperan vientos leves del sudeste.

En la cordillera, en tanto, el cielo se presentará parcialmente nublado. La máxima alcanzará los 15°C, mientras que la mínima será de 3°C.

Para el lunes 13 de julio, el pronóstico anticipa un nuevo y leve ascenso de la temperatura, con una máxima que alcanzará los 17°C. La jornada estará marcada por nubosidad variable y vientos leves del noreste. La mínima rondará los 2ºC.