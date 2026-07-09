Descenso de la temperatura y nubosidad en Mendoza: así estará el tiempo este viernes

El reporte de Contingencias Climáticas anticipa vientos leves del noreste en el llano. En tanto, se registrarán nevadas en Alta Montaña y sectores del departamento de Malargüe.

Este viernes en Mendoza habrá un moderado cambio en las condiciones meteorológicas, marcado por el reingreso de aire fresco que interrumpirá el breve alivio térmico previo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada típicamente invernal, con alternancia de sol y nubes.

El panorama para el cierre de la semana laboral estará definido por un escenario parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Tras un amanecer frío en el que la mínima se ubicará en los 4°C, la persistencia de la nubosidad y la rotación del viento acotarán el calentamiento diurno, permitiendo que la máxima alcance los 15°C durante horas de la tarde en el Gran Mendoza.

La situación meteorológica mostrará mayor rigurosidad hacia el oeste y el sur del territorio mendocino. El pronóstico advierte sobre la ocurrencia de nevadas en cordillera y Malargüe, un fenómeno que afectará tanto al arco montañoso central como a los sectores llanos y precordilleranos del departamento sureño.

Pronóstico extendido: anticipo del fin de semana Para el sábado 11 de julio, el pronóstico extendido anticipa una leve mejoría en las marcas máximas, aunque el frío se intensificará durante las primeras horas. Se prevé una jornada de parcial nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste.