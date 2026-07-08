Feriado para disfrutar en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves según el pronóstico

Este jueves se presentará en Mendoza un escenario de nubosidad variable y un ambiente templado por la tarde, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre durante el feriado. En tanto, la provincia transitará una jornada de relativa estabilidad en la planicie, previa al ingreso de un nuevo frente fresco .

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De acuerdo con los datos consolidados de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará caracterizada por un estado parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Tras un amanecer frío en el que la mínima se ubicará en los 5°C en el área metropolitana, el termómetro mostrará un comportamiento agradable en horas de la tarde, impulsando la máxima hasta los 18°C debido a la radiación solar intermitente.

En la zona de cordillera, el panorama meteorológico se presentará más complejo en comparación con el llano. El reporte oficial advierte sobre la ocurrencia de nevadas en cordillera, fenómeno que afectará las condiciones de visibilidad y transitabilidad en los sectores de frontera.

Pronóstico extendido: viernes más frío y con nieve en el sur

Para el viernes 10 de julio, el pronóstico extendido anticipa un cambio en las condiciones generales por el ingreso de una masa de aire más fresca. Se prevé un día parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Las marcas térmicas retrocederán, posicionando la máxima en los 15°C y la mínima en 4°C. Lo más destacado de la jornada será la extensión de la inestabilidad, reportándose nevadas en cordillera y Malargüe.