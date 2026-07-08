Hockey Césped: Mendoza se prepara para giras a Córdoba y Chile

El futuro del Hockey Césped de Mendoza está en marcha con la Sub 12 de caballeros, que es dirigida por Julio Gómez. Este equipo viajará a Córdoba para disputar amistosos contra varios clubes de la región, con partidos programados en las instalaciones del Athletic.

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Gómez, quien también coordina el hockey en Deportivo Maipú, destaca la importancia de la formación integral de los jóvenes deportistas, inculcando valores fundamentales para su desarrollo.

Actualmente, Julio Gómez ejerce como coordinador del Hockey en el club Deportivo Maipú, y este año también está al frente del primer equipo femenino de la institución.

La proyección de este equipo Sub 12 es supervisada de cerca por Rolando Rivero , head coach de los seleccionados de Mendoza. Su guía asegura que las nuevas promesas del hockey mendocino reciban enseñanzas de alta calidad, con la esperanza de que sigan los pasos de figuras como Los Leones, la Selección Argentina de la disciplina.

"Estos jugadores son el futuro del hockey de Mendoza y lo importante es formarlos primero como personas transmitiendo valores como el compromiso, compañerismo, responsabilidad, respeto y humildad", afirma Julio Gómez en diálogo.

Hockey Césped. Los chicos Sub 12 de Mendoza con otras de las figuras históricas y actual head coach Rolando "Rolo" Rivero. Gentileza

"Hoy viajamos con 40 jugadores de todos los clubes que representan a la Asociación. Realmente estamos muy contentos", añadió el estratega.

El coach de Deportivo Maipú y UN Cuyo sumó que: "Entrenar durante todo el año en superficie de agua también es muy importante para cada uno de estos chicos, tratamos de mejorar y perfeccionar la técnica individual y el funcionamiento colectivo acordes a su edad".

Sobre el próximo viaje a la capital cordobesa, Gómez explicó: "Este viaje a Córdoba sirve para que todo aquel jugador que participa del proceso 2026, experimente un viaje con la selección de Mendoza, así como lo hacen los diferentes seleccionados. Es una experiencia única".

¿Un vistazo a futuras competencias en Mendoza y Chile?

Cabe destacar que no hay un torneo Argentino Sub 12 en caballeros; el equipo se prepara para viajar a Chile y cerrar el proceso anual. "Para esa ocasión seleccionaré a 18 jugadores quienes, durante ese fin de semana, jugarán y compartirán días de puro hockey, afianzando el equipo tanto en lo grupal como en lo técnico táctico. Se disputarán encuentros contra el seleccionado Sub 12 de Chile".

Gómez comentó además que este tipo de giras fuera de Mendoza, específicamente a Córdoba, "sirven para fortalecer vínculos, afianzar el grupo, el equipo tanto dentro como fuera de la cancha y la camaradería entre los clubes que nos reciben en esta ocasión en Córdoba".

Sobre lo más destacable de este plantel, Gómez recalcó: "Lo mejor que tiene el Sub 12 es que todos los jugadores son muy apasionados por el hockey, no faltan nunca y siempre están pidiendo más y más durante los entrenamientos. Nos cuesta mucho retirarlos de la cancha. Cada uno de los jugadores siempre viene con una sonrisa inmensa y eso es muy gratificante para todo el cuerpo técnico.

"Tienen un potencial muy bueno en cuanto a lo técnico, seguramente Mendoza estará muy bien representada por ellos más adelante".

Preselección Sub 12 de hockey césped masculino y su entrenador, Juli Gómez. Gentileza

"¿Qué les pido? En las prácticas les pedimos que disfruten de cada momento, de cada partido, que lo hagan con pasión, que se diviertan y que no tengan miedo a equivocarse. Les pedimos que estén concentrados y que sean dinámicos e intensos en todo momento, con y sin pelota".

"Te cuento que en el Sub 12 este año estoy acompañado por Gustavo Rezinovski, Flavio Barzola y Rolando Riveros como Head Coach. Al viaje nos acompaña Ailén Rozas, Enzo Marasso, Pablo Calcagno y Héctor Merlo como presidente de delegación".

Sobre el final, Julio Gómez puntualizó: "quiero agradecer al Presidente Enrique Vaquié y a toda la comisión directiva de la Asociación por esta oportunidad de viajar con estos pequeños grandes jugadores de Mendoza y por permitirme estar como entrenador durante estos años".

Desarrollo del Hockey en la UN Cuyo y Deportivo Maipú

Julio Gómez también orienta en las inferiores de la UN Cuyo caballeros, específicamente octava, y colabora en décima y novena división. Su objetivo es presentar una rama completa en la UN Cuyo este segundo semestre, lo cual sería un gran logro. Desde hace cuatro años coordina el Hockey del club Deportivo Maipú y este año asumió la dirección de la primera división de damas.