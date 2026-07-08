Granit Xhaka, capitán de Suiza, preocupado por el nivel de Lionel Messi: "No sé si podremos detenerlo"

El futbolista Helvético, que enfrentará a la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026, se refirió al astro argentino.

El presente de Lionel Messi asombra a propios y extraños. A sus 39 años disputa el Mundial 2026 como si tuviera 20. Corre todo el partido, crea peligro, asiste y hace goles en cada partido. Por eso, el capitán de Suiza Granit Xhaka ya adelantó su preocupación por el duelo que ambos mantendrán este sábado por la noche.

En declaraciones post victoria ante Colombia, el futbolista del Sunderland de Inglaterra dejó escapar sus dudas sobre el método para frenar al emblema Albiceleste. “No sé si podremos detenerlo durante 90 minutos, o incluso 120 minutos", advirtió con sinceridad al respecto.

deGranit Xhaka alabó a Lionel Messi: "Es un privilegio enfrentarlo" ¡RENDIDO ANTE EL GOAT! Granit Xhaka palpitó lo que será el cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo y destacó el "PRIVILEGIO" de enfrentarse a Lionel Messi.



#ESPNMundial pic.twitter.com/Pa3STyvnFg — SportsCenter (@SC_ESPN) July 8, 2026 En vez de tomarlo de forma negativa, Xhaka decidió valorar el hecho de compartir campo de juego con el mejor jugador de todos. "Para mí, y para nosotros que jugamos en la era de Messi, es un privilegio. Es un privilegio enfrentarlo, es un privilegio jugar en la era de Messi, y es un privilegio ser parte de su historia. Es uno de los más grandes jugadores en la historia del fútbol", se rindió.

A pesar de este fuerte sentimiento que mantiene por el diez de la Selección Argentina, Xhaka dejó en claro que el plantel Suizo está motivado y con deseos de quedarse con la clasificación a semifinales. "Disfrutaremos de este partido con seguridad, pero también queremos mostrar la personalidad de Suiza, y hacer que las cosas sean extremadamente difíciles para él y para Argentina”.

Xhaka advierte a la Argentina: "Soy como el vino... mejor a medida que me hago mayor" Mientras tanto, cuando enfrentó a los micrófonos de DAZN, el capitán Helvético confesó que se siente en su mejor momento futbolístico. "Supongo que soy como el vino, que soy mejor a medida que me hago mayor", bromeó. Luego, se explicó mejor en relación a su presente: "Creo que estoy adquiriendo mucha experiencia de mis compañeros, de mis entrenadores...todo esto me hace estar muy contento. Todavía tengo 33 años y creo que tengo nivel".