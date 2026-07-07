Mundial 2026: Suiza sacó pasajes a cuartos de final tras vencer a Colombia

En el último encuentro disputado en Canadá por el Mundial 2026 , correspondiente a los octavos de final, Suiza eliminó a Colombia al imponerse por 4-3 en la definición por penales, luego de igualar sin goles durante los 120 minutos de juego.

El titular de ATE le pidió a Milei decretar un asueto tras la victoria de la Argentina en el mundial

Se conoció cuando juega la Selección Argentina los cuartos de final ante Suiza

De esta manera, el conjunto helvético se convirtió en el último clasificado a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a la Selección Argentina el próximo sábado, a las 22, en busca de un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Los primeros 15 minutos de Colombia vs. Suiza fueron muy parejos y, por momentos, la pelota circuló entre las dos medialunas.

Mundial 2026. Fabian Rieder y Luis Suarez en una acción durante el juego de octavos de final entre Suiza y Colombia, disputado en Vancouver, Canada. EFE/EPA/PETER KLAUNZER

La primera jugada más clara de gol fue de los colombianos cuando el partido llegaba al promediar la primera etapa: Puerta disparó en diagonal desde su sector e hizo exigir al arquero suizo Gregor Kobel, que la envió al córner.

Después, Luis Díaz se transformó en una pesadilla para la retaguardia de los helvéticos. Suiza, a estas alturas, apostaba a amontonar jugadores en la retaguardia y cuidar los espacios para que los colombianos no tuvieran caminos expeditos para llegar al arco de los rojos.

Después de la pausa de hidratación mejoró Suiza: cerca de la media hora y por izquierda, Fabian Rieder exigió al golero Camilo Vargas. Dos minutos más tarde, en una jugada parecida, Ndoye nuevamente hizo trabajar al máximo al golero colombiano.

Colombia tuvo más posesión del balón en el primer tiempo, pero en términos generales, el ida y vuelta fue muy equilibrado.

Mundial 2026. La selección Colombia luchó, pero no pudo anotar y por eso deberá volverse a Bogotá. EFE

¿Y en el segundo tiempo, qué ocurrió?

Antes de que llegara el tiempo suplementario, el segundo tiempo mostró un cambio de protagonismo. Suiza salió mejor, se adueñó de la pelota y manejó el ritmo del partido, mientras que a Colombia le costó casi quince minutos acomodarse. Durante ese tramo, el conjunto sudamericano lució desconectado y sin respuestas.

Con el ingreso de Juan Fernando Quintero y Johan Campaz, Colombia intentó recuperar el control y empujar al conjunto helvético hacia su campo. Sin embargo, aunque Suiza generó varias situaciones de peligro, volvió a evidenciar su principal déficit: la falta de eficacia en la definición.

Con el correr de los minutos, Colombia logró equilibrar el desarrollo y volvió a crecer de la mano de Luis Díaz, el futbolista más desequilibrante del equipo cafetero. Cada intervención del extremo generó preocupación en la defensa europea y le devolvió esperanza a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

No obstante, en el tramo final, Suiza volvió a imponerse en el mediocampo, neutralizó los intentos colombianos y obligó al seleccionado sudamericano a replegarse. Colombia perdió claridad, se desordenó tácticamente y, por momentos, recurrió al juego brusco para frenar el avance rival.

Los minutos se consumieron sin que ninguno pudiera romper la igualdad y, tras un cierre en el que los europeos dejaron una mejor imagen, el encuentro debió resolverse en el tiempo suplementario.

Mundial 2026. Jugadores de Suiza reunidos durante la tanda de penales en el lance de octavos de final entre colombianos y helvéticos. que se disputó en Vancouver, Canadá EFE/EPA/BOB FRID

En el primer tiempo suplementario, Colombia empezó a crecer poco a poco y, a los 8 minutos, tuvo una clara oportunidad de romper el cero: Jhon Lucumí conectó un frentazo que pasó muy cerca.

Un par de minutos después, Zeki Amdouni tuvo una chance clara para Suiza, pero el arquero Camilo Vargas le ahogó el grito. Más tarde, Jaminton Campaz probó desde lejos y exigió al golero europeo.

Los últimos 15 minutos del tiempo extra fueron muy interesantes y emotivos. Juan Fernando Quintero tuvo una ocasión clara y, en la réplica, Granit Xhaka también pudo quebrar el 0-0. Luego, Campaz se farreó el gol del pase a cuartos de final: la mejor chance de Colombia terminó con un remate por encima del travesaño.

Suiza se quedó con el pasaje a cuartos

Al final, todo se definió desde el punto penal, donde Suiza mostró mayor efectividad y se impuso por 4-3 para sellar su clasificación. Para el conjunto helvético convirtieron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cédric Itten y Ruben Vargas, mientras que Colombia no logró sostener la eficacia necesaria en la definición y quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026.