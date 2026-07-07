El titular de ATE le pidió a Milei decretar un asueto tras la victoria de la Argentina en el mundial

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) , Rodolfo Aguiar , reclamó este martes al presidente Javier Milei que disponga un asueto nacional para conmemorar la victoria de la Selección argentina frente a Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 .

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A través de una publicación en sus redes sociales, el dirigente sindical exhortó al mandatario a adoptar una medida similar a la implementada en otros países tras los éxitos de sus selecciones nacionales.

"¿Qué hace presidente Milei? ¿Vio el partido? Debería definir un asueto nacional . Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional. Lo hicieron otros países. No desaproveche este momento. Los trabajadores y todo el pueblo se lo merecen", expresó Aguiar.

En su planteo, el titular de ATE hizo referencia a la decisión adoptada por el presidente de Paraguay , Santiago Peña , quien decretó un feriado para la administración pública y estableció días no laborables para el sector privado luego de la clasificación de la selección paraguaya a los octavos de final del Mundial.

También recordó que, en Argentina , varias jurisdicciones implementaron medidas especiales para facilitar que los empleados pudieran seguir el encuentro de la Selección. Entre ellas, Jujuy y Tucumán dispusieron asueto administrativo y escolar desde el mediodía, mientras que La Rioja y San Juan habilitaron permisos para que los trabajadores de la administración pública se retiraran antes de finalizar su jornada laboral, sin afectar la prestación de los servicios esenciales.

Posteo del secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar.

La crítica al Gobierno por los festejos de la independencia de Estados Unidos

Durante su mensaje, Aguiar también cuestionó al Gobierno nacional al mencionar las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, en alusión al espectáculo de drones realizado días atrás en el Planetario.

En ese marco, el dirigente vinculó sus declaraciones con esa conmemoración y sostuvo que el presidente ahora tiene la posibilidad de impulsar una medida para celebrar un logro deportivo argentino.

Show de drones en el festejo de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, en el Planetario. La Nación

Por su parte, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, había invitado a la ciudadanía a participar de aquella celebración y destacó el valor simbólico del aniversario al afirmar: "Queremos que esta celebración sea una experiencia para disfrutar, compartir y descubrir un poco más de los Estados Unidos".

Al finalizar su publicación, Aguiar reiteró sus cuestionamientos a la política económica del Gobierno y expresó: "Estamos cansados de laburar. Al país hay que levantarlo cobrándole impuestos a las principales fortunas".