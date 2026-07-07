La República de Eslovenia celebró en Mendoza el 35º aniversario de su independencia , con una serie de actos que combinaron arte, diplomacia, economía y tradición. A los festejos, que se realizaron durante el mes de junio, asistió la embajadora eslovena en Buenos Aires, Tina Vodnik, autoridades de la colectividad y del gobierno provincial.

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A los festejos, que se realizaron durante el mes de junio, asistió la embajadora eslovena en Buenos Aires, Tina Vodnik , autoridades de la colectividad y del gobierno provincial.

La colectividad eslovena, una de las más activas de la región, desplegó un cronograma oficial entre el 4 y el 25 de junio para celebrar el aniversario de la independencia de la República de Eslovenia.

La apertura del mes esloveno se realizó con una velada de gala en la Bolsa de Comercio de Mendoza, consistente en una muestra de arte que reunió a doce exponentes de la colectividad.

En esta reunión inicial se escuchó al Coro Esloveno de Mendoza, bajo la dirección del maestro Diego Bosquet.

La República de Eslovenia celebró en Mendoza el 35º aniversario de su independencia y hubo un acto con autoridades en la Bolsa de Comercio de Mendoza con platos típicos y actuaciones de danzas y canciones tradicionales. Embajada de Eslovenia

Foro Económico Bilateral: Lazos Comerciales Mendoza-Eslovenia

En otra jornada se realizó el Foro Económico Bilateral Eslovenia-Mendoza, espacio que estuvo destinado a estrechar lazos comerciales y analizar inversiones. Contó con la participación del ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu; el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sáez; la gerente de ProMendoza, Patricia Giménez, y una delegación especial de la Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia.

La República de Eslovenia celebró en Mendoza el 35º aniversario de su independencia y hubo un acto con autoridades en la Bolsa de Comercio de Mendoza con platos típicos y actuaciones de danzas y canciones tradicionales. Embajada de Eslovenia

La segunda semana del mes estuvo marcada por la juventud y el folklore. El público pudo apreciar la presentación del grupo de baile Mendoski Nageljni, dirigido por Said Hamdan, que aportó el color de las danzas tradicionales. También actuó el Coro de Niños del Colegio Esloveno Antón Martín Slomšek, dirigido por Valentino Landeta.

La tradición coral eslovena sumó presencia con la actuación del coro mixto de niños y jóvenes Škrjanki (Alondras), dirigido por Ángela Šmon.

Día de la Independencia: celebración Oficial en Mendoza

La jornada de cierre se llevó a cabo el 25 de junio, día de la independencia, con un acto en la plazoleta República de Eslovenia, con la presencia de la embajadora Vodnik y el intendente de la Capital, Ulpiano Suárez, y el marco musical de la Banda del Liceo Militar General Espejo.

El intendente de la Ciudad de Mendoza participó del acto de aniversario de la independencia Eslovenia y descubrió una placa conmemorativa. Embajada de Eslovenia

Posteriormente, se celebraron el tradicional Tedeum en la Basílica San Francisco; un homenaje en la plaza San Martín, sumándose la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

Tras la colocación de una ofrenda floral en el monumento al Libertador, la Banda de la Policía de Mendoza ejecutó los himnos nacionales de Argentina y de Eslovenia. El cierre definitivo de "Junio, mes de Eslovenia" tuvo lugar por la noche en la Bolsa de Comercio de Mendoza. La música despidió las celebraciones con las actuaciones del Octeto Esloveno de Mendoza, dirigido por Diego Bosquet, y el Cuarteto de Guitarras Ecos.

De esta manera, la comunidad eslovena en Mendoza no solo honró el pasado de su tierra natal, sino que ratificó su presente activo, su vinculación institucional y su aporte cultural a la identidad mendocina.